Gündem Depremzede öğrencilere ücretsiz servis
ELAZİĞ

Depremzede öğrencilere ücretsiz servis

Elazığ’da depremzede öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti başlatıldı. Öğrenci velisi Nursen Ardıç, servis hizmetinden çok memnun olduklarını belirterek, “Devletimiz elinden geleni yapıyor. Hemen hemen istediğimiz her şey yerine getiriliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremzede öğrenciler hizmetten ücretsiz yararlanıyor.
Depremzede öğrenciler hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Elazığ'da yaşanan depremde evleri ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı için konteyner, çadırkent ile eski devlet hastanesi binası ile Şah Cihan Yurdun'da aileleriyle kalan öğrenciler için servis hizmeti veriliyor. Hizmetle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hurrem Uslu depremzedelerin yaralarının sarılması için devletin seferber olduğunu belirtti. Okulların açılmasıyla öğrenciler için servis hizmeti de başlattıklarını aktaran Uslu, şunları söyledi: "İlimizde meydana gelen depremde evleri zarar gören ya da yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için okul, yurt, pansiyon ve çadır kentlerde kalan öğrenciler 73 okulumuza servisle ücretsiz götürüyoruz. Elazığ Belediyesi, İl Özel İdare Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim'e ait olmak 18 araçla hiç bir aksaklığa meydan vermeksizin taşımalar sürdürülmektedir."

YARDIMLAR ESİRGENMİYOR

  • Öğrenci velisi Nursen Ardıç, depremde evleri ağır hasar gördüğü için ailesiyle Şah Cihan Öğrenci Yurdunda kaldığını, devletin sağladığı tüm yardımlardan faydalandıklarını söyledi. Okula giden çocukları için servis hizmetinin sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ardıç, "Devletimiz elinden geleni yapıyor. Yardımlarını ve desteklerini bizden eksik etmediler, hemen hemen istediğimiz her şey yerine getiriliyor. Yurt görevlilerimiz yine aynı şekilde sağ olsunlar, yerimiz çok rahat. Çocuklarımıza servis imkanı sağladılar, Allah razı olsun, en azından rahat bir şekilde götürüp getirme imkanını sağladılar" diye konuştu.

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