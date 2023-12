Dev uçak üç parçaya ayrılmıştı: Sabiha Gökçen'deki kazada ihmaller zinciri! Asli kusurlu belli oldu

Bilirkişi raporunda pilotların uçağın havada olduğu süreçte istikrarlı yaklaşma şartları sağlanmamış olmasına rağmen inişe devam ettikleri, gözetimde olan pilot Ferdinand Pondaag'ın pisti pas geçmek için pilot Mahmut Aslan'ı ikaz etmediği ve “unstabil go around" çağrısı yapmadığı belirtildi. Raporda pilot Mahmut Aslan tarafından hatalı olarak speed brake'lerin pist içinde kapatıldığı ve manuel frenlemeye geç başlandığının altı çizildi. Speed brake'lerin kapatılmasından sonra ikinci pilot Ferdinand Pondaag'ın bu değişikliği gözlemleyerek “autobrake" ikazını yapmadığı ve bu ikaza rağmen aksiyon görmediğinde “I have control" ikazı ile frenlemeyi yapmadığı kaydedildi. Uçağın uygunluğu, bakımları, pilotların lisans ve deneyimi, yorgunluk gibi konularda ise noksanlık olmadığı belirtildi.