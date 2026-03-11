Devrim Muhafızları’ndan Trump’a rest

ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı saldırılar, 12’inci gününü geride bırakırken İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yeni bir meydan okuma geldi.
Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına cevap verilerek “Ya herkes için güvenlik olur ya da hiç kimse için güvenlik olmaz” ifadeleri kullanıldı. Trump, önceki gün İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve buna bağlı olarak petrol ve doğalgaz alanında küresel bir krizin tetiklenmesi nedeniyle “Hürmüz Boğazı’nı ele geçireceğiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Trump, İran’ın Hürmüz’deki gemi trafiğini engellemeye devam etmesi halinde şimdi olduğundan 20 kat daha sert saldıracakları tehdidini savurmuştu. DMO tarafından yayınlanan cevap açıklamasında, ABD’nin bölgedeki savaşta istediği sonuçları elde edemediği ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ileri sürüldü. ABD savaş gemilerinin hedef olmamak için Hürmüz Boğazı’ndan 1000 kilometreden fazla uzaklaştığı iddia edilen açıklamada, Trump’ın İran’ın askeri gücünün zayıfladığı yönündeki sözleri de reddedildi. Açıklamada, “DMO’nun bir tonun üzerinde savaş başlığı taşıyan yeni füzeleri düzenli olarak ateşlendiği ve saldırı kapasitesini sürdürdüğü, ayrıca İsrail’de halkın sığınaklarda kalmaya alıştığını ve havaalanlarında oluşan yoğunlukların savaşın gerçek etkisini gösterdiği” vurgulandı.
TAHRAN BU KEZ ULUSLARARASI GARANTİ İSTİYOR
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün savaşın sona ermesinin yakın olduğu yönündeki açıklamasının ardından diplomatik çabalar da giderek yoğunlaşıyor. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Amerikan PBS kanalına yaptığı değerlendirmede, "Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini" söyledi. Şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, "Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını" söylediklerini kaydeden Erakçi, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını hatırlattı. İran’da yayın yapan Şark gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazem Garibabadi de ABD ile müzakereleri ancak uluslararası garantiler verilmesi halinde kabul edebileceklerini söyledi. Savaşı İran’ın başlatmadığını ve meşru müdafaa hakkını kullandığını anlatan Garibabadi, son birkaç gün içinde Rusya, Çin ve Fransa’nın yanı sıra bir dizi başka ülkeyle de diplomatik çabaların sürdüğünü sözlerine ekledi.
Trump: İran'la görüşebilirim
- ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e savaşa ilişkin açıklamalar yaptı. Trump röportajında, İran ile görüşebileceğini, ancak bunun şartlara bağlı olduğunu söyledi. İran ile müzakere ihtimaline ilişkin bir soruya ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin görüşmek istediğini çok net bir şekilde dile getirdiğini belirtti. ABD’nin İran’daki askeri operasyonunun sonuçlarının "beklentilerin çok ötesinde" olduğunu vurgulayan Trump, İran’ın Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmasını şaşırtıcı bulduğunu ekledi. İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e de değinen Donald Trump, "Huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum" dedi.