Devrim Muhafızları’ndan Trump’a rest

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına cevap verilerek “Ya herkes için güvenlik olur ya da hiç kimse için güvenlik olmaz” ifadeleri kullanıldı. Trump, önceki gün İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve buna bağlı olarak petrol ve doğalgaz alanında küresel bir krizin tetiklenmesi nedeniyle “Hürmüz Boğazı’nı ele geçireceğiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Trump, İran’ın Hürmüz’deki gemi trafiğini engellemeye devam etmesi halinde şimdi olduğundan 20 kat daha sert saldıracakları tehdidini savurmuştu. DMO tarafından yayınlanan cevap açıklamasında, ABD’nin bölgedeki savaşta istediği sonuçları elde edemediği ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ileri sürüldü. ABD savaş gemilerinin hedef olmamak için Hürmüz Boğazı’ndan 1000 kilometreden fazla uzaklaştığı iddia edilen açıklamada, Trump’ın İran’ın askeri gücünün zayıfladığı yönündeki sözleri de reddedildi. Açıklamada, “DMO’nun bir tonun üzerinde savaş başlığı taşıyan yeni füzeleri düzenli olarak ateşlendiği ve saldırı kapasitesini sürdürdüğü, ayrıca İsrail’de halkın sığınaklarda kalmaya alıştığını ve havaalanlarında oluşan yoğunlukların savaşın gerçek etkisini gösterdiği” vurgulandı.