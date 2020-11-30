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TOKAT

Diş teknisyeni, evinde ölü bulundu

Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu

Tokat'ta yalnız yaşadığı evde bulunan 46 yaşındaki diş teknisyeni Kadim A., cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
46 yaşındaki diş teknisyeni Kadim A.
46 yaşındaki diş teknisyeni Kadim A.

Tokat'ta diş teknisyeni olarak çalışan 46 yaşındaki Kadim A.'dan dünden beri haber alamayan arkadaşları, yalnız oturduğu evine geldi. Kapı açılmayınca Kadim A.'nın arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingire açtırarak, girdikleri evde diş teknisyenini hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadim A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Kadim A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne ile oğlu evde ölü bulundu
GÜNDEM
Anne ile oğlu evde ölü bulundu

Uzman çavuş evinde ölü bulundu: Zehirlenme şüphesi
FOTOĞRAF 10
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Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Yeni Mahalle’deki 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. İncirlik Hava Üssü'ndeki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman’ın arkadaşları, kendisinden haber alınamayınca evine gitti.
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Kahriman’ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Kahriman’ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kahriman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturduğu apartmanın damında mangal yakan Kahriman'ın, arkadaşları gittikten sonra havanın soğuk olması nedeniyle mangalı yattığı odaya aldığı öne sürüldü. Kahriman’ın, mangaldaki kömürden çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Kahriman’ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Uzman çavuş evinde ölü bulundu: Zehirlenme şüphesi
Adana'da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Kahriman evinde ölü bulundu. Kahriman'ın, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yaktığı mangalı, yattığı odaya alması nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendiğinden şüpheleniliyor.


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