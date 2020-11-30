Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu

Dünya

Washington Post: Türkiye’nin savaş alanındaki başarıları Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor

Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarından sonra Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını tüm dünya konuşuyor. Dış basında İHA ve SİHA'ların etkileri yer almaya devam ediyor. ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan bir yazıda "Türkiye’nin savaş alanındaki başarıları, yeni gelen Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor” ifadelerine yer verildi. Yazıda ayrıca Türk İHA'larının Suriye ve Libya'da merkezi bir rol oynadığının altı çizildi.