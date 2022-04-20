Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşının bitmesini istemiyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki müzakerelerin ardından sürecin çok uzamayacağını düşündüklerini fakat NATO toplantısı sonrasında savaşın neden devam ettiğini anladıklarını, "NATO'nun içerisinde savaşın bitmesini istemeyen ülkeler var" diyerek ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşının bitmesini istemiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün
DÜNYA
Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün

"BAZI NATO ÜLKELERİ UKRAYNA SAVAŞI'NIN BİTMESİNİ İSTEMİYOR"

'Ukrayna-Rusya Savaşı neden bitmiyor?' sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor" diye konuştu.

Bakan, İstanbul'daki müzakerelerin ardından sürecin çok uzamayacağını düşündüklerini fakat NATO toplantısı sonrasında savaşın neden devam ettiğini anladıklarını, "NATO'nun içerisinde savaşın bitmesini istemeyen ülkeler var" diyerek ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor
OYNAT 00:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki müzakerelerin ardından sürecin çok uzamayacağını düşündüklerini fakat NATO toplantısı sonrasında savaşın neden devam ettiğini anladıklarını, 'NATO'nun içerisinde savaşın bitmesini istemeyen ülkeler var' diyerek ifade etti.

"ZELENSKİY VE PUTİN İSTANBUL'DA GÖRÜŞEBİLİR"

Bakan Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenskiy'in İstanbul'da bir araya gelme olasılığı hala masada mı?" sorusuna ise, "Hala masada, şartlar oluşursa bir araya gelecekler." diyerek yanıt verdi.

"İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA SAVAŞIN UZAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"

Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bu kadar uzayacağını düşünmüyorduk. Özellikle İstanbul'daki görüşmelerden sonra uzayacağını düşünmüyorduk. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında böyle bir kanaat oluştu. Çünkü bu savaşın devamın etmesini isteyen ülkeler var. NATO'nun içerisinde savaşın devam etmesini isteyenler var. Rusya devam etsin güç kaybetsin istiyorlar. Ukrayna'yı bir rekabet alanı olarak görmemek lazım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kabul edilemez. Güvenlik garantileri detaylarına geldiğimizde bu savaşın devamına yönelik bir kanaat oluştu bizde."

Rusya'dan Batı'ya kıtalararası gözdağı: 11 bin ila 18 bin kilometrelik menzile sahip
OYNAT 00:25
Rusya'dan Batı'ya kıtalararası gözdağı: 11 bin ila 18 bin kilometrelik menzile sahip
Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğu belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek.' ifadesini kullandı.
Alanyada ikinci perde

Alanya'da ikinci perde

İki ekip rövanş öncesi avantaj için sahada.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşının bitmesini istemiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programında konuştu.

Annesi bıçaklayarak katletmişti

Annesi bıçaklayarak katletmişti

​Minik Elif gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.