Gündem Diyanetten Selefi-Vehhabiliğin Türkiyede yaygınlaştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama Son derece rahatsız edici ve üzücü
ANKARA

Diyanetten 'Selefi-Vehhabiliğin Türkiye'de yaygınlaştırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama: Son derece rahatsız edici ve üzücü

Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve başkanlığı "Selefi-Vehhabi fikir akımlarının Türkiye'de yaygınlaşmasına hizmet etmek"le suçlayan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada "Başkanlığımızı Selefi-Vehhabi fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür" ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Diyanetten Selefi-Vehhabiliğin Türkiyede yaygınlaştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama: Son derece rahatsız edici ve üzücü
Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, başkanlığın, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye çizgisinde sahih din anlayışını şiar edindiği, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurum olduğu belirtildi.

Diyanetin ilim geleneğinden aldığı müstesna mirasla bugünün insanı ve gelecek nesiller için İslam'ın ana kaynaklarından beslenen sağlam bir itikadi ve ahlaki zeminin oluşması yolunda çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Başkanlığımız, başta cami ve Kur'an kurslarımız olmak üzere hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir." ifadesi kullanıldı.

Başkanlığın zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam'ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden yaklaşımların bilhassa gençleri ve geleceği tehdit ettiğine dair yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu belirtilen açıklamada, "İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vazgeçilmez görevidir." denildi.

İslam dünyasında tefrika ve tezviratın açtığı yaralar böylesine büyümüşken, milletin birliğine ve ümmetin bütünlüğüne zarar verecek söylemlerden kaçınmanın her Müslüman'ın vazifesi olması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve başkanlığımızı Selefi-Vehhabi fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: FETÖ bozgunculuk yaptı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: FETÖ bozgunculuk yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorları hedef gösteren imamla ilgili konuştu
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorları hedef gösteren imamla ilgili konuştu
Bütün beynini yedi

Bütün beynini yedi

​Gölde yüzerken bulaştı: Burnundan girdi
Ne olur bir şey söyleyin?

'Ne olur bir şey söyleyin?'

​Kendi acısını unutup 'Kızımın durumu nasıl' diye sordu.
Tahranda üçlü zirve

​Erdoğan, Putin ve Reisi Astana süreci kapsamında bir araya geldi.

​Muğla'da 'ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu.

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Belçika'da kırmızı alarm

Belçika'da kırmızı alarm

​Yetkililer peş peşe uyarı yayınlıyor.

Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.