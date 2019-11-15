Gündem Doğuda 50 bin öğrenci ilk kez sinema ile buluştu
SİİRT

Doğu’da 50 bin öğrenci ilk kez sinema ile buluştu

Daha önce sinema görmemiş çocuklar için yola çıkan Gezen Sinema TIR’ı Siirt’e ulaştı. Gezici Sinema 2 ayda 50 bin çocuğa sinema kültürü yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirtli çocuklar sinemayla buluştu.
Siirtli çocuklar sinemayla buluştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ili ziyaret eden Gezen Sinema TIR’ı 50 bin çocuğu ilk kez sinema ile buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde tasarlanan TIR, yaşadığı yerde sinema bulunmayan çocuklara ulaşmak için yola devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Ankara’dan uğurladığı TIR, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Bingöl’ün ardından Siirt’e ulaştı.

Siirtli çocuklar

‘BAKIŞLARINI UNUTMAYACAĞIZ’

Gittikleri yerlerde yoğun ilgi ile karşılaştıklarını, çocukların yüzündeki o mutluluk ile bakışlarını asla unutamayacaklarını ifade eden Gezen Sinema TIR’ı sorumlusu Harun Erkubilay, 2 ayda 50 bine yakın öğrenciye ulaştıklarını, her gün bini aşkın öğrenciyi sinema ile buluşturduklarını belirtti.

‘İLK KEZ GELİYORUM’

  • Siirt’te Sancaklar Ortaokulu öğrencilerinden Nisa Nur Batur, ilk kez sinema filmi izlemenin mutluluğunu yaşadığını, bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istediklerini belirtirken, Elif Dicle Ekinci de “İlk kez sinemaya geliyorum, çok mutluyum” diye konuştu. Hasan Akyan da “Buraya ilk kez geliyorum, çok eğlenceliydi, çok beğendik” diye konuştu.

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