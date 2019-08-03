Düzce'de selin izleri siliniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Düzce ve Sakarya'da 60 kilometrelik sahil şeridini temizlemek üzere Akçakoca ilçesinde toplanan 50 kişilik temizlik ekibi ile 5 sanayi dalgıcı, çalışmalara başladı.

Ekipler, hem sahil hem de denizde bulunan ağaç parçaları, katı atıklar ve diğer plastik malzemeleri toplayarak bertaraf edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı tesislere gönderiyor.

Bugün yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridini temizleyen ekipler, Kalkın, Edilli Ağzı, Değirmenağzı, Akevler ve Çayağzı-Akkaya plajlarını bayram tatiline yetiştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyor.