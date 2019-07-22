Düzce’den bir acı haber daha

Düzce’nin Akçakoca ilçesi ile 24 köyü vuran sel felaketinde kaybolan ve günlerdir aranan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan kişinin kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Cengiz Töngel’e ait olduğu belirlendi. Cengiz Töngel’in ise önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel’in eşi olduğu öğrenildi. Çamurla kaplı olduğu için zor gidilen bölgeden Töngel’in cesedi güçlükle çıkarıldı. Ekipler tarafından sedyeye koyulan Töngel’in cenazesi, cenaze aracına götürüldü. Yol boyunca yoğun çamur nedeniyle ekipler yine büyük zorluk yaşadı. Çamura saplananlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Cengiz Töngel’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Bölgede, kayıp 4’ü çocuk 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Cengiz Töngel

YARALAR SARILIYOR

Selin vurduğu köylerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlanılıp, hayvan zayiat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına da başlanıldı. Tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Kızılay vatandaşların yanında



Sel felaketinin yaşandığı Uğurlu köyünde elektrik ihtiyacı, getirilen mobil jeneratörlerle sağlanıyor. Verilen elektrik yalnızca aydınlatma ihtiyacını karşılıyor. Su ihtiyacı ise çevre illerden ve Düzce’den gelen tankerlerle sağlanıyor. İçme suyu da Kızılay tarafından belli aralıklarla vatandaşlara dağıtılıyor. Köyde bulunan lokantalar çamur içinde kaldığı ve elektrik olmaması nedeniyle hizmet veremiyor. Kızılay tarafından sabah, öğle ve akşam yemekleri vatandaşlara dağıtılıyor. Köydeki yoğun çamur ve toz da vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Ayrıca köyde t elef olan çok sayıda hayvanın olması nedeniyle ağır koku da vatandaşları rahatsız ediyor. Bu nedenle toza ve kokuya karşı maske dağıtılıyor. Vatandaşlar gün boyu çamur içinde kalan ev ve iş yerlerini temizlemek için çalışıyor. Bunun yanı sıra kayıp vatandaşların arama çalışmalarına destek veriyor ve bölgede rehberlik hizmeti yapıyor.