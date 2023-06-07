Edirne'de korkutan deprem

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Edirne'de yerel saat 15:26'da deprem meydana geldi.
Yerin 10.42 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.
#Edirne
#deprem
#AFAD
1 saat önce
Arşiv
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Edirne'de yerel saat 15:26'da deprem meydana geldi.
Yerin 10.42 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.
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