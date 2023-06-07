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Edirne'de korkutan deprem

Edirne'de yerel saat 15:26'da, yerin 10.42 kilometre altında, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17:02 . 7/06/2023 Çarşamba
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Edirne'de yerel saat 15:26'da deprem meydana geldi.

Yerin 10.42 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.


#Edirne
#deprem
#AFAD
1 saat önce
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