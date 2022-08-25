Gündem Elazığda aç kalan tilki şehre indi
ELAZIĞ

Elazığ’da aç kalan tilki şehre indi

Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ’da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Elazığ’da aç kalan tilki şehre indi
Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi

Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ’da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivas'ta tavuklarını yiyen tilkiyi doğaya bıraktı
OYNAT 00:44
Sivas'ta tavuklarını yiyen tilkiyi doğaya bıraktı
Sivas'ın Gürün ilçesinde tavuklarını yiyen tilkiyi suçüstü yakalayan vatandaş tilkiye zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktı.

Tilki dondu kaldı
OYNAT
Tilki dondu kaldı

Bu içi doldurulmuş bir tilki değil, bu bizzat soğuktan donmuş bir tilki.

Orta Doğu coğrafyasında etkili olan soğuk hava ve fırtına, Suudi Arabistan çöllerinde ilginç görüntülere yol açtı. Açık alanda kuvvetli soğuğa maruz kalan tilki, bunun en bariz örneği.

Görüntüde, zavallı tilkinin ayaktayken donduğu ve öldüğü görülüyor.
Bayraktar TB2den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

​Daha önce yapabilen olmamıştı: Türk havacılık tarihine geçti.
Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

​Yedi soruda ucuz konut projesi: Aylık taksitler kaç lira olacak?
CHPden şaşırtmayan çıkış: İmam Hatiplilere sapık diyen Gülşene tepki değil destek geldi

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.

​Ortalık karışacak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.