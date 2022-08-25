Elazığ’da aç kalan tilki şehre indi

Tilki dondu kaldı

Bu içi doldurulmuş bir tilki değil, bu bizzat soğuktan donmuş bir tilki.

Orta Doğu coğrafyasında etkili olan soğuk hava ve fırtına, Suudi Arabistan çöllerinde ilginç görüntülere yol açtı. Açık alanda kuvvetli soğuğa maruz kalan tilki, bunun en bariz örneği.

Görüntüde, zavallı tilkinin ayaktayken donduğu ve öldüğü görülüyor.