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Elazığ'da yük treni raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'da yük treni raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

15:1622/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Elazığ'ın Maden ilçesinde yük treni raydan çıktı. Ekiplerin müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

Kaza Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşandı. Trenin raydan çıkmasıyla birlikte bazı vagonlar devrilirken; olay yerine sevk edilen ekipler müdahalelerine devam ediyor.


Kazanın ardından ölü ya da yaralı bilgisi henüz açıklanmadı


Ayrıntılar geliyor...

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