Elazığ'da yük treni raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde yük treni raydan çıktı. Ekiplerin müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Kaza Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşandı. Trenin raydan çıkmasıyla birlikte bazı vagonlar devrilirken; olay yerine sevk edilen ekipler müdahalelerine devam ediyor.
Kazanın ardından ölü ya da yaralı bilgisi henüz açıklanmadı
Ayrıntılar geliyor...
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