Gündem Elazığlı duruş örnek olacak
ELAZİĞ

Elazığlı duruş örnek olacak

Merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte AK Parti Milletvekilleri de çalışmaları yerinde koordine etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zülfü Tolga Ağar
Zülfü Tolga Ağar

Çalışmalar hakkında bilgi veren Zülfü Tolga Ağar, “Devletimiz güçlüdür, kimsenin şüphesi olmasın. Süratli bir şekilde yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla mağduriyetler hızlı bir şekilde giderilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığlının yanındadır, şüpheniz olmasın. Tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de devletinin yanında olacağına eminim” dedi.

Zülfü Tolga Ağar

HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ

Elazığlı duruşunun tüm ülkeye örnek olacağından hiçbir şüphesinin olmadığını söyleyen Ağar;

“Dün Elazığ, devletine ve milletine sadakatin başkentiydi, bugün de sabrın ve tevekkülün başkenti olacaktır. Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ülkeyi koruyor. Bu iman bizde oldukça her zorluğun üstesinde geliriz evelallah” dedi.

Zülfü Tolga Ağar

FIRSATÇILARA TAKİP

Depremin ardından birçok evin yıkılıp, hasarlı olması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği Elazığ’da, fırsatçıların ortaya çıkması da rahatsızlık yarattı.

Deprem olmadan önceki kira bedelini deprem olduktan sonra iki katına çıkaranların tespit edildiği anda kendisine iletilmesini isteyen Ağar;

  • “Bir milletvekili olarak değil, bir Elazığlı olarak bu insafsızlara gerekli işlemleri yaptırıp bizzat takipçisi olacağım” dedi.

BİZE FIRSATÇILIK YAKIŞMAZ

“Bugün bir felaket yaşıyoruz” diyen Ağar, ilk günden itibaren sabaha kadar sokak sokak gezerek hemşerilerinin yanında olduğunu belirtti. Ağar;

“Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. Maddi desteklerin yanı sıra manevi destek ve moral vermek için devletimizin ve milletimizin topyekûn el birliği içerisinde olduğunu, devletin yaraları saracağını ama kimsenin bunu fırsatçılığa çevirmesine izin vermeyeceğini belirten Ağar; “Bunlar Elazığlı olamaz, bize fırsatçılık yakışmaz” diye konuştu.

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