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MARDİN

Elektrik borcu 96 milyon lira

HDP’li Ahmet Türk’ün başkan olduğu Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki MARSU’da elektrik borcu 96 milyon liraya ulaştı. MARSU borcu 4 kez öteledi. Halkın mağdur olmasını istemeyen Dicle Elektrik ise, kente su sağlayan pompalarının elektriğini vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Belediye binası
Mardin Belediye binası

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU)’nun 96 milyon liralık elektrik borcunu ödememesi kent sakinlerini mağdur ediyor. Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Dicle EPSAŞ), MARSU’nun yüklü miktardaki borcuna rağmen, kentteki tüketiciyi mağdur etmemek için içme suyu pompa istasyonlarına enerji verdiğini açıkladı.

PROTOKOLE RAĞMEN MARSU ÖDEME YAPMIYOR

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, MARSU’nun 96 milyon liralık borçtan sadece 1 milyon liralık ödeme yaptığına dikkat çekildi. MARSU ile protokol de imzalandığına dikkat çekilen açıklamada, protokol kapsamında Marsu, elektrik borcunun şubat, mart ve nisan aylarına ait 16 milyon liralık kısmının yatırılmasını kabul ettiği, ancak 4 kez uzatılan ödeme tarihlerinde ödeme gerçekleşmediği ifade edildi. Şirket yetkilileri, ödeme olmayınca geçtiğimiz perşembe günü yasa ve yönetmeliklere uygun olarak MARSU'nun elektriklerinin kesildiğini bildirdi.

ELEKTRİK TAM KESİLMEDİ

MARSU yöneticilerinin olumsuz tutum ve ödenmeyen borcuna rağmen elektriğin tamamen kesilmediğinin de altı çizildi. Açıklamada, “Ramazan ayında bulunmamız nedeniyle elektrik kesintisi sürekli değil, kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. Mardinli hemşehrilerimizin mağdur olmaması için iftar ile sahur arasındaki yaklaşık 7 saatlik süre boyunca herhangi bir elektrik kesintisi uygulanmamakta" denildi. Abonelerin tükettikleri elektriğin bedelini düzenli olarak ödemeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Tüketilen elektriğin bedelinin ödenmemesi hizmetin sürdürülebilirliğini sekteye uğratmakta” ifadeleri kullanıldı.

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