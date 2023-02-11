Elektrikte altyapı gazda güvenlik mesaisi

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra barınma için de büyük mesai harcanıyor. Enkazlardaki çalışmalara destek verebilmek için öncelikle cadde ve sokak aydınlatmalarına elektrik veriliyor. Elektrik hattındaki sorunlar çözüldükçe depremden etkilenen 10 şehre kısım kısım elektrik veriliyor. Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı ve İslahiye'de su ve elektrik verilmeye başlandı. 3 bine yakın personel, deprem bölgesinde elektrik altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar tamamlanınca, kademeli olarak elektrik verilmesi planlanıyor.

GÜVENLİK SEBEBİYLE HİZMET VERİLEMİYOR

Bölgede ısınma için doğal gaz da kritik önem taşıyor. Zarar gören ana boru hatlarında çalışmalar tamamlansa da güvenlik amacıyla il bazında gaz kesintileri sürüyor. Hasarlı boru hatlarından akan yüksek basınçlı gazın, tahribe neden olabileceği ifade ediliyor. Son olarak BOTAŞ, Kahramanmaraş’ta il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçesine; Gaziantep il merkezi ile Nurdağı ve Islahiye ilçesine; Hatay’ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz vermeye başlandığını duyurdu. Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine bugün şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesi planlanıyor. Konutlara doğal gaz arzının ise mahalle, sokak ve bina kontrolleri sonrasında sağlanacağı öğrenildi.

Akaryakıt ikmalinde kısıtlama kaldırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depremin etkilediği 10 ilde tedarik şirketlerinin avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına karar verdi. Petrol piyasasında dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin akaryakıt ikmaline ilişkin sınırlar ve yükümlülükler de OHAL süresince kaldırıldı. Ayrıca Resmi Gazete’deki EPDK kararlarına göre, OHAL süresince deprem bölgesindeki dağıtım şirketinin talebi halinde yaşamsal açıdan kritik tesisler öncelikli olmak üzere LNG ve CNG alımları için ilgili mevzuatta düzenlenmemiş hususlar uygulanabilecek.



