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Elezığ'da defineciler ile jandarma arasında nefes kesen kovalamaca

Defineciler ile jandarma arasında nefes kesen kovalamaca

Elazığ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ekiplerden kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı.
Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapılıp define arandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Operasyon düzenleyen jandarma, koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Defineciler üzerlerinde uyuşturucu madde ile suçüstü yakalandı
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Defineciler üzerlerinde uyuşturucu madde ile suçüstü yakalandı
Elazığ'da, kaçak kazı yaparken uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekibi, kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


3 kişinin sorgusu sürüyor

Baskın sırasında şüphelilerden biri kaçmaya başlayınca jandarma personeli de peşini bırakmadı. Yaşanan kovalamaca sonrası o şüpheli de yakalandı. O kovalamaca anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 3 kişiyi kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerin jandarmadan kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


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