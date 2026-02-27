Emniyetten büyük operasyon: 10 ülkeden 41 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23 ve ulusal seviyede aranan 18 olmak üzere toplam 41 suçlunun Gürcistan, Bulgaristan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüğü belirtildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iadeleri sağlandığı ifade edilerek, şöyle denildi: