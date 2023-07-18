Engelli depremzede için önemli iş birliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaşam normale dönerken afetten etkilenen engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu arasında Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin kapasitesinin genişletilmesi için iş birliği protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkanı Yusuf Çelebi’nin katılımıyla yapılan imza töreniyle deprem bölgesinde ihtiyaçlara daha etkin bir şekilde cevap verilerek geniş kapsamlı çözümler üretilmesine imkan sağlanacak.