Gündem Erdoğanın Putin ve Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamaları Rus basınında geniş yer buldu
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Erdoğan'ın Putin ve Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamaları Rus basınında geniş yer buldu

Rus haber ajansı TASS, "Erdoğan, Biden'ın, Putin hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi" başlığıyla servis ettiği haberde, Erdoğan'ın, "Putin, Biden'a çok akıllıca cevap verdi" şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Haber Merkezi AA
Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi.
Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarına, Rus basınında geniş yer verildi.

Rus basını, Erdoğan'ın, Biden'ı, Putin hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdiğini yazdı.

Rus haber ajansı TASS, "Erdoğan, Biden'ın, Putin hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi" başlığıyla servis ettiği haberde, Erdoğan'ın, "Putin, Biden'a çok akıllıca cevap verdi" şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
OYNAT 00:26
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine seyahati öncesi uçağa bindiği sırada merdivenlerde sendeleyerek düştü. ABD tarihinin en yaşlı başkanı unvanına sahip olan Biden, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde düşmüş ve ayağını kırmıştı.

Ria haber ajansı ise "Erdoğan, Putin'in, Biden'a cevabının çok şık olduğunu söyledi" ifadelerini başlığa taşıyarak, Erdoğan'ın, Biden'ı, söz konusu açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasında yaşanan gerginliği değerlendirdiğini yazan Kommersant Gazetesi de "Erdoğan: Biden'ın, Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir." başlığıyla konuyu haberleştirdi.

Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşürüz
DÜNYA
Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşürüz
  • Biden-Putin arasındaki gerilim
  • ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.
  • Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.
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