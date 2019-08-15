Gündem Eruhun acısı halen taze
HAKKÂRİ

Eruh’un acısı halen taze

Terör örgütü PKK’nın ilk kanlı saldırısı olan, bir askerin şehit düşüp 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı Eruh ve Şemdinli’deki saldırıların üzerinden 35 yıl geçti. PKK’nın şehit ettiği ilk asker Süleyman Aydın, vefat yıldönümünde rahmetle anıldı. Şehidin ağabeyi Cemal Aydın, “Devlet bu konuda dik bir duruş sergiliyor. Artık bu terör bitti bitecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eruh
Eruh

PKK'nın Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıları, aradan geçen zamana rağmen hafızalardan silinmedi. PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Eruh ve Şemdinli'de katliamlara başladığı saldırıların üzerinden 35 yıl geçti. Huzur ve kardeşliği hedef alan, Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit düştüğü, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırıların Eruh'taki tanıkları terör örgütüne lanet okuyor.

O SALDIRI ERUH'U VURDU

Murtaza Dayanç

Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, teröristlerin ilk saldırısının devletini ve milletini seven ilçe halkı için büyük acı olduğunu söyledi. Bölgenin terör saldırıları dolayısıyla büyük kayıp yaşadığını vurgulayan Dayanç, “Nice ocaklar sönmüş, insanlar yurdunu terk etmek zorunda kalmış, nice şehitler verilmiş. Burada çok acılar çekmişiz. Neticede yöre sosyoekonomik yönden geri kalış ve Türkiye'nin en mahrum yerlerinden biri durumuna düşmüştür” dedi.

ŞİMDİ HUZUR HAKİM

Eruh halkıyla hiçbir ilgisi olmayan o hain saldırının ilçenin terörle anılmasına neden olduğuna dikkat çeken Dayanç, şöyle konuştu: “Bugüne bakacak olursak terör örgütü artık bitme noktasına geldi. Burada devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşu, güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi, vatansever vatandaşlarımızın bu konudaki yaklaşımı sayesinde artık bu terör belası bu bölgede bitme noktasında geldi. Eruh genelinde huzur ve güven hakim oldu.”

HALKIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Cevher Çiftçi

17 yaşındayken o alçak saldırıya tanık olan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ise ilçenin yaşadığı o karanlık geceyi ilk günkü gibi hatırladığını söyledi: “Çarşıda otururken birden silah sesleri geldi. Teröristler cami hoparlörlerinden yayın yaptıktan sonra bunun bir terör saldırısı olduğunu anladık. O günleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Devletin kararlı mücadelesi sayesinde şu an halkın yüzü gülüyor. Huzur ortamının devam etmesi için elimizden geleni yapacağız.”

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PKK’nın şehit ettiği ilk asker Süleyman Aydın’ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor.
  • Önce vatan!
  • Süleyman Aydın
  • 35 yıl önceki saldırıda şehit olan Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anılıyor. Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yaparken 15 Ağustos 1984’te şehit düşen Süleyman Aydın’ın şehadetinin üzerinden 35 yıl geçti. Şehidin, Erzincan’ın Çağlayan beldesi Mertekli Mahallesi’nde bulunan ve isminin verildiği Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Mezarlığı’ndaki kabri, vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor.
  • Cemal Aydın
  • Şehidin ağabeyi Cemal Aydın, “Çok şehit verdik. Bu terörün bir an evvel son bulmasını, başka hanelere ateş düşmemesini, başka çocukların yetim büyümemesini temenni ediyorum. Devlet bu konuda dik bir duruş sergiliyor. Artık bu terör bitti bitecek, kardeşlik türküleri söylenecek” dedi. Kardeşinin şehit oluşunun yıl dönümünde Siirt’in Eruh ilçesine gitmek için Jandarma Komutanlığına müracaat ettiğini ve yapılan yazışmalar sonunda bölgeye gittiğini ifade eden Aydın, karakoldaki çatışma izlerinin muhafaza edildiğini aktardı: “Ağır yaralanan arkadaşının yeri, sandalyesi, kardeşimin kendi kalemi öyle masanın üzerinde duruyordu. Bunlar anlatılmıyor. Benim kardeşim ‘Önce vatan’ dedi. Ben de diyorum ki ‘Önce vatan’.”

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