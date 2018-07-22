Evrim’in ailesi gözaltında

Tokat’ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’ın annesi, babası ve amcası gözaltına alındı. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Satı Atış’ın 10 Temmuz’da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim’in bulunması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Burhan Atış

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Yurt içinde ve Suriye’nin El Bab bölgesinde çok sayıda başarılı operasyona imza atan ‘Kurtlar’ lakaplı komandolar, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu’dan gelen 30 kişilik komando timi ‘Boralar’, Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekipleri, arama köpeği “Mavi” ile bölgeyi karış karış tarıyor. Ormanlık alan ve köy çevresindeki arazi tekrar tekrar kontrol ediliyor. Tüm aramalara rağmen kayıp çocukla ilgili bugüne kadar hiçbir bulguya ulaşılamadı.

Dilek Atış

ÇAPRAZ SORGU

Ancak dün şok bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında önceki gün kayıp çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Satı Atış ile yakınları Ali Hin, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Özel ekip tarafından çapraz sorguya alınan babaanne Satı Atış ile Ali Hin, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Evrim’in annesi, babası ve amcası ise gözaltına alındı. Yaylada ailenin komşusu olan akrabaları Ali Hin, Evrim’in ailesinin sorgularının sürdüğü bilgisini verdi.