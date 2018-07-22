Gündem Evrimin ailesigözaltında
TOKAT

Evrim’in ailesi gözaltında

Tokat’ta 12 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’ın bulunması için başlatılan aramalar sürerken, küçük çocuğun annesi, babası ve amcası gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evrim Atış
Evrim Atış

Tokat’ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’ın annesi, babası ve amcası gözaltına alındı. Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Satı Atış’ın 10 Temmuz’da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim’in bulunması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Burhan Atış

HİÇBİR İPUCU YOK

Yurt içinde ve Suriye’nin El Bab bölgesinde çok sayıda başarılı operasyona imza atan ‘Kurtlar’ lakaplı komandolar, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu’dan gelen 30 kişilik komando timi ‘Boralar’, Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekipleri, arama köpeği “Mavi” ile bölgeyi karış karış tarıyor. Ormanlık alan ve köy çevresindeki arazi tekrar tekrar kontrol ediliyor. Tüm aramalara rağmen kayıp çocukla ilgili bugüne kadar hiçbir bulguya ulaşılamadı.

Dilek Atış

ÇAPRAZ SORGU

Ancak dün şok bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında önceki gün kayıp çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Satı Atış ile yakınları Ali Hin, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Özel ekip tarafından çapraz sorguya alınan babaanne Satı Atış ile Ali Hin, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Evrim’in annesi, babası ve amcası ise gözaltına alındı. Yaylada ailenin komşusu olan akrabaları Ali Hin, Evrim’in ailesinin sorgularının sürdüğü bilgisini verdi.

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

Pasifize edilen birçok bürokrat, yeni sisteme katkı vermeye hazır bekliyor.
Serveti 1 milyar dolar

Serveti 1 milyar dolar

​Oktar 'ın maddi gücünü kullandığı bazı üyeleri daha sonra örgütten attığı belirlendi.
CHP'dekurultay restleşmesi

CHP'dekurultay restleşmesi

Muhaliflerin kurultay için 26 imzası kaldı.
Görevleribuymuş

Görevleribuymuş

​HDP'li Buldan, terörist cenazesine katılan vekilleri savundu.
FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

​FETÖ'den tutuklananları tahliye vaadiyle kandırmışlar.
İşte ilkbakan yardımcıları

İşte ilkbakan yardımcıları

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları belli oldu.
Kudüs'tenvazgeçmeyiz

Kudüs'tenvazgeçmeyiz

​İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler İstanbul'da tedavi görüyor.
Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

​Yatırımlarının yoğunlaştığı teknopark sayısı 81'e çıktı.

TKP'li teröristeYunan kalkanı

TKP'li teröristeYunan kalkanı

​Yunanistan teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor.
81 ilde huzur operasyonu

81 ilde huzur operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda 489 şüpheli yakalandı.
İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.