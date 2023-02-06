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EYT Genel Kurul’da

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu hafta Genel Kurul'da, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi ile kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba kanun teklifi görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi ile 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu hafta Genel Kurul'da, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi ile kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba kanun teklifi görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi ile 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Düzenleme, EYT’lilere geçmişe dönük askerlik ve doğum gibi borçlanma imkanı da sağlıyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. Kamuda kadroya geçen eski taşeronları da yakından ilgilendiren düzenlemeye göre bunların zorunlu emekli olma durumu sona erdiriliyor.

EYT'DE ORTALAMA MAAŞ 8 BİN 733 TL

Düzenlemeyle; ortalama aylık tutarı SSK’den emekli olacaklar için 7 bin 797 TL, Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 TL olacak. Bunların ortalaması 8 bin 733 TL olacak.


#EYT
#Meclis Genel Kurulu
#SSK
6 dakika önce
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EYT Genel Kurul’da
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