EYT Genel Kurul’da

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu hafta Genel Kurul'da, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi ile kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba kanun teklifi görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi ile 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Düzenleme, EYT’lilere geçmişe dönük askerlik ve doğum gibi borçlanma imkanı da sağlıyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. Kamuda kadroya geçen eski taşeronları da yakından ilgilendiren düzenlemeye göre bunların zorunlu emekli olma durumu sona erdiriliyor.