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Fatih Sultan Mehmet için yola çıkan motosikletliler Çanakkale'de buluştu

Fatih Sultan Mehmet için yola çıkan motosikletliler Çanakkale'de buluştu

15:424/05/2025, Pazar
AA
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110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.
110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.

Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtlar ile kent merkezinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti

Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli Çanakkale'ye geldi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki Fatih Camii bahçesinde bulunan türbesine giderek dua eden dernek üyeleri, daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Çanakkale'ye ulaştı. Burada önce Troya Atı önünde bir araya gelen sürücüler daha sonra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Grup daha sonra feribota binerek Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği, Selçuklu Sağlık Müzesi, Seddülbahir Kalesi, Kilitbahir Kalesi ve Kızılay Ağadere Müzesini ziyaret etti. Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Derneğin Genel Başkanı Burçin Özsayar, her yıl Çanakkale'de ecdat ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel bir tarihimiz var

Etkinliğe, Türkiye'nin birçok kentinden katılım olduğunu belirten Özsayar, "Farklı illerden gelen yiğitlerle Çanakkale'de bir araya geldik ve ecdadı ziyaret ettik. Yaklaşık 8-9 ilden toplam 110 motorcu, ecdadı ziyaret için bu sene buradayız. Her sene bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz çok şükür" ifadesini kullandı. Dernek Başkan Yardımcısı Selçuk Damaoğlu da gelecekte Macaristan'daki Büyük Türk Kurultayı'na katılmayı, Türk cumhuriyetlerini ziyaret etmeyi ve motosikletle umre ziyareti yapmayı planladıklarını aktardı. Derneğin İzmir Şube Başkanı Sedat Ertürk de İzmir'den 35 motosikletli olarak etkinliğe katıldıklarını anlatarak, "Onlara layık bir torun, layık bir evlat olmaya çalışıyoruz" dedi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erkul bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyduklarını anlattı. Babasıyla İzmir'den gelen Mehmet Emin Güneş de Çanakkale'de bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Öncelikle Osmanlı Motosiklet Kulübü olarak buraya gelmemizin amacı şehitlerimizi anmak. Babamla motosikletin arkasında geldim. Güzel hissettiriyor ama yol biraz uzundu. Gurur duyuyorum ve çok güzel bir tarihimizin olduğunu fark ediyorum." diye konuştu.



#Fatih Sultan Mehmet
#Osmanlı Motosiklet Derneği
#Fatih Camii
#Burçin Özsayar
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