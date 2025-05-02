Fatih Sultan Mehmet’in 544. ölüm yıldönümünde fetih ruhu devam ediyor

Fatih’in adını duymak, 15. yüzyılda Avrupa saraylarında korkuyla anılmasına yetiyordu. Papa, onun ilerleyişini durdurmak için seferberlik ilan etti, İtalyan şehir devletleri tedirginlik içinde duvarlarını yükseltti. Ancak hiçbir engel, onun stratejik dehası ve ilimle donanmış yönetim anlayışı karşısında duramadı. Batılı tarihçiler onu

“Doğu’nun Napolyon’u”

değil,

“Avrupa’nın fatihi”