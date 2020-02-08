Gündem Felçli adam depremde yürümeye başladı
ELAZİĞ

Felçli adam depremde yürümeye başladı

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 3 yıldır belden aşağı kısmi felçli olup yatağa bağlı yaşadığı ileri sürülen 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında panikle kendini dışarı atıp yürümeye başladığını iddia etti.

Haber Merkezi İHA
​ Yaşlı adam, yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
​ Yaşlı adam, yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ’da meydana gelen depremde rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır felçli şekilde yatağa bağlı yaşayan 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında panikle kendini dışarı attı. Yaşlı adam, yürüyebildiğini ancak depremin şokunu atlattıktan sonra fark etti.

Elazığ’ın acısına kardeş oldular
GÜNDEM
Elazığ’ın acısına kardeş oldular

"Bir baktım dış kapının önündeyim"

Depremin büyük hasar oluşturduğu Kültür mahallesinde eşi ve iki kızı ile bir apartmanın bodrum katında yaşayan Gül, deprem anından ailesine kendisini bırakmasını söylediğini belirterek, "Benim hastalığım, belden aşağı tutmuyordu. Alt kısımları hissetmiyordum. Üç sene boyunca öyle çektim. Bu depremde de anlık korkudan dolayı birden ayaklandım ve baktım ki dış kapının önündeyim. Yürüyemiyordum, depremin korkusundan mı artık Allah’tan mı ne artık bilmiyorum dedi.

Elazığ depreminde birçok kişinin enkazdan kurtarılmasına yardımcı oldu Van'daki çığda yaralandı
HAYAT
Elazığ depreminde birçok kişinin enkazdan kurtarılmasına yardımcı oldu Van'daki çığda yaralandı

"Ailem beni görünce çok sevindi"

  • Aşağı indikten sonra yavaş yavaş adım atmaya başladığını anlatan Gül, "O andaki şokla, korkuyla kalkmşım ayağa. Hiç farkında olmamışım. Belki de canımın derdine düştüm, ayağa kalktım. Belki de deprem olmasaydı ben o psikolojiyle yatabilirmişim. Ailem beni görünce öyle çok sevindiler” ifadelerini kullandı.

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Erzurum'da gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Facianıneşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracattaciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Yoğun kar<br>ve çığ uyarısı

Yoğun kar
ve çığ uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Salgın<br>durdurulamıyor

Salgın
durdurulamıyor

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber geldi.
İstanbul'da<br>kar manzaraları

İstanbul'da
kar manzaraları

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
1 şehit, 4 yaralı

1 şehit, 4 yaralı

​Barış Pınarı Harekat bölgesinden acı haber.
Çaydaki <br>hileye dikkat!

Çaydaki
hileye dikkat!

Soğuk suyun içine koyularak ortaya çıkarılıyor.
PKK'lı çıktı

PKK'lı çıktı

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmışlardı.
Manisa'da deprem!

Manisa'da deprem!

Akhisar'da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Erdoğan açacak

Erdoğan açacak

Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor.
Sıkı pazarlık

Sıkı pazarlık

Lemina'nın bonservisi için görüşmeler başladı.
Maske<br>takmayana gözaltı

Maske
takmayana gözaltı

​Hızla yayılan koronavirüse karşı dikkat çeken karar.
Asker<br>emir bekliyor

Asker
emir bekliyor

​Diplomasi sonuç vermezse, erkene çekilecek.
Çatışın<br>TIR'ları vermeyin

Çatışın
TIR'ları vermeyin

MİT TIR'ları olayının perde arkasını anlattılar.
Zammı bürokratlarına<br>yaptırdı!

Zammı bürokratlarına
yaptırdı!

AK Parti ve MHP veto edecekti, UKOME'yi devreye soktu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.