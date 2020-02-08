Felçli adam depremde yürümeye başladı

Elazığ’da meydana gelen depremde rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır felçli şekilde yatağa bağlı yaşayan 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında panikle kendini dışarı attı. Yaşlı adam, yürüyebildiğini ancak depremin şokunu atlattıktan sonra fark etti.

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"Bir baktım dış kapının önündeyim"

Depremin büyük hasar oluşturduğu Kültür mahallesinde eşi ve iki kızı ile bir apartmanın bodrum katında yaşayan Gül, deprem anından ailesine kendisini bırakmasını söylediğini belirterek, "Benim hastalığım, belden aşağı tutmuyordu. Alt kısımları hissetmiyordum. Üç sene boyunca öyle çektim. Bu depremde de anlık korkudan dolayı birden ayaklandım ve baktım ki dış kapının önündeyim. Yürüyemiyordum, depremin korkusundan mı artık Allah’tan mı ne artık bilmiyorum dedi.

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