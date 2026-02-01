Fenomenlere uyuşturucudan gözaltı

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre ise Yaren Alaca’nın operasyondan bir gün önce Amerika’ya gittiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.