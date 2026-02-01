Yeni Şafak
Fenomenlere uyuşturucudan gözaltı

04:001/02/2026, Pazar
G: 31/01/2026, Cumartesi
Emirhan Çakal, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Berkcan Güven.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal ve Berkcan Güven’in aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı dahil 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından soruşturma yürütüldü.

ŞAFAK BASKINI

Operasyon kapsamında 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alındı. Şüphelilerin, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındı.

ESRAR, TABANCA, FİŞEK

Yapılan aramalarda 2 gram esrar, 1 adet 7,65 mm tabanca ile 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi, söz konusu silah ve fişekler Muğla'da bulundu.

MİKA RAUN CAN TUTUKLANDI

Öte yandan önceki gün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı.

9 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

  • Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre ise Yaren Alaca’nın operasyondan bir gün önce Amerika’ya gittiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.


#uyuşturucu
#Hasan Can Kaya
#Emirhan Çakal
#Berkcan Güven
