FETÖ’cü eski hakime hapis

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ’cü eski hakim Akyıldız, 29 Ocak’ta Ankara’da bir trafik çevirmesinde sahte kimlikle yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen Akyıldız’ın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri dün tamamlandı. Akyıldız sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Akyıldız, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Akyıldız, çıkarıldığı hakimlikçe “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.