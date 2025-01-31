Özdemir’e 22 yıl hapis istemi

FETÖ’nün sözde emniyet mahrem yönetici Kemalettin Özdemir’in yargılandığı dava dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Özdemir ile avukatı katıldı. Mahkemede ilk olarak tanık beyanları dinlenildi. Tanık Ü.A. 2007'ye kadar örgüt içerisinde görev aldığını Özdemir'i örgütsel faaliyetlerinden tanıdığını anlattı. Tanık B.Ç. ise 2010'a kadar FETÖ yapılanmasında bulunduğunu, o dönem Özdemir'in örgütte önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Özdemir’in Ankara'da örgütün emniyet sorumlusu olduğunu söyleyen B.Ç, sanığın teröristbaşı Fetullah Gülen ile telefon konuş-masına şahit olduğunu ifade etti.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan savcı, Özdemir'in FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olarak faaliyet gösterdiğini, terör örgütünün tepe yönetimindeki Süleyman Tiftik, Cemil Koca, Tuncay Delibaşı, Recep Uzunallı ve Abdülkadir Aksoy ile telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiğini ifade etti. Savcı, Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi. Öte yandan duruşmada Tahşiye kumpası nedeniyle 17 ay hapis yatan yazar Mustafa Kaplan ve Mustafa Aydın, Özdemir aleyhinde davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Özdemir’in FETÖ ile yollarını ayırdığını iddia etmesine rağmen hala gizli bir yapılanmanın başında olduğu, "KÖZ" isimli bu yapının FETÖ’nün devamı olduğu iddia edildi.