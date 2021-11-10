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ANKARA

FETÖ’cü generale 14 yıl hapis

Tutuklu yargılanan FETÖ itirafçısı eski Tuğgeneral Serdar Atasoy için karar çıktı. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanan Atasoy, takdir indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atasoy’a aldığı maaş karşılığında da 540 bin lira adli para cezası kesildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’cü generale 14 yıl hapis
1996’da Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Serdar Atasoy, Altunizade’deki FEM dershanesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğünü anlatmış, “Gülen burada teğmen rütbemi taktı, ben de elini öptüm” demişti.

Teğmen rütbesini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in taktığı eski tuğgeneral Serdar Atasoy’un Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Atasoy duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Önceki savunmalarında örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan Atasoy, 2012’de FETÖ ile irtibatını kestiğini iddia etti. Kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiği yönündeki itirafını kabul etmeyen Atasoy, “Polis bana ‘Herkes almış soruları sen de almışsındır’ deyip ifademe soruları aldığımı ekledi. Soruları almadım. Suçsuzum, beraatımi talep ediyorum” dedi.

CEZADA İNDİRİM

Mahkeme başkanı, sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Atasoy’un “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İtirafçı olan Atasoy’un cezasında “etkin pişmanlık hükümleri” kapsamında takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 yıl 10 aya düşürdü. “Kamu kurumlarını dolandırmak” suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Atasoy, görevde bulunduğu süre boyunca aldığı maaş karşılığında da 540 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı. Toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezası verilen Atasoy’un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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