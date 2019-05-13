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Gündem FETÖnün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

8 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.

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