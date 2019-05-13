FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

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İstanbul Ramazan imsakiyesi

2019 İstanbul Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. Peki İstanbul'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, İstanbul için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.