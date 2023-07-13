FETÖ’nün para ağı

FETÖ’nün finans ağına başkent merkezli 6 ilde darbe vuruldu. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri özel ekip kurdu. Cezaevindeki örgüt mensuplarının aileleri ve kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere maddi destek sağlandığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takip 15 ay sürdü. MASAK’tan alınan 40 bin satır veri içerisindeki 52 milyon TL’lik para hareketi incelendi. Terörün finansmanı kapsamındaki para hareketleri ayıklandı. BTK’dan alınan 1 milyon 700 bin satır HTS verisi incelenip şüphelilerin tüm irtibatları tespit edildi. Örgüt mensuplarına nakit para, alışveriş kartı ve hediye çeki dağıtıldığı ortaya çıkarıldı. Dün operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 47 şüpheliden 40’ı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1,5 milyon liraya yakın nakit para, zincir marketlere ait 2 bin 750 alışveriş kartı, 2 tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.