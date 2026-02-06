Filistin’in demografisini değiştirme planı: Putin'den bir milyon Yahudi istemiş

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile yaptığı gizli bir görüşmeye ait ses kaydında dile getirdiği ifadeler, İsrail’in demografik yapısına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Geçen hafta yayınlanan kayıtlarda Barak’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “bir milyon Rus göçmen daha” için lobi yaptığını söylediği duyuluyor. Middle Eas Eye internet sitesinde yayınlanan habere göre Barak bu adımla, İsrail’in demografisini “dramatik” biçimde değiştirecek ve Filistinli nüfusun etkisini azaltacaktı. Barak'ın ifadeleri, işgalci güç İsrail'in, 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Avrupa'dan Yahudileri Filistin topraklarına getirme ve Arap nüfusu etnik temizliğe tabi tutma politikasının hiç değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

NİTELİĞİNİ KONTROL EDELİM

14 Şubat 2015 tarihli kayıtta Barak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’larda İsrail’e gelen yaklaşık bir milyon göçmenin ülkeyi köklü biçimde dönüştürdüğünü vurguluyor. Ancak 2005’e gelindiğinde bu göçmenlerin yarısından azının Ortodoks Yahudi hukukuna göre Yahudi sayıldığını hatırlatarak, gelecekte “göçmenlerin niteliğinin kontrol edilmesi” gerektiğini savunuyor.

YAHUDİLİĞE GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRALIM

Barak, İsrail’de evlilik, cenaze ve Yahudilik tanımı üzerindeki Ortodoks hahamlık tekelinin kırılmasını ve Yahudiliğe geçiş kapılarının “sofistike ve kademeli” biçimde açılmasını öneriyor. Rusya’dan gelecek göçmenlerin dönüşümünün ön koşul olmadan kabul edilebileceğini, ancak toplumsal baskı ve özellikle ikinci kuşakla birlikte bu sürecin “zamanla gerçekleşeceğini” ileri sürüyor.

NÜFUS ARTIŞI 'SORUN'

Demografi vurgusu, İsrail’in 1948 sınırları içindeki Filistinli vatandaşlara da uzanıyor. Barak, Filistinli nüfusun oranının 40 yıl önce yüzde 16 iken bugün yüzde 20’ye çıktığını belirterek bunu “sorun” olarak nitelendiriyor. Ardından, eşitliğin kimlere tanınması gerektiğine dair hiyerarşik bir yaklaşım sergiliyor: Önceliği zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulan Dürzilere, ardından eğitim seviyeleriyle övdüğü Hristiyan azınlığa veriyor.

FBI'A GÖRE MOSSAD AJANI

Epstein dosyalarında yer alan bir FBI notunda, pedofili milyarderin Barak’a yakın olduğu ve onun yanında İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına “casusluk eğitimi aldığı” iddia ediliyor. Öyle ki bir dokümana göre, FBI’a bilgi veren gizli bir kaynak, Epstein’in İsrail istihbaratı adına faaliyet gösteren bir ajan olduğuna ikna olduğu kaydediliyor. Resmi kayıtta, muhbirin iddiaları ayrıntılı şekilde aktarılıyor. Bu iddialar Epstein’i Mossad ile ilişkilendiriyor ve avukatı Alan Dershowitz’in de iddia edilen istihbarat bağlantılarından haberdar olduğu ve hatta bu bağlantılara dâhil olduğu yönünde şüpheler içeriyor.











