Forbes 2 milyarder ismi işaret etti: Epstein sıfırdan nasıl servet sahibi oldu?

Lüks konutlardan oluşan geniş bir emlak portföyü, Karayipler’de kendisine ait iki özel ada ve yaklaşık 380 milyon dolarlık nakit ile yatırım varlığıyla birlikte toplam serveti, miras kayıtlarına göre 578 milyon dolar olarak hesaplandı. Epstein'in bu servetin nasıl elde edildiği sorusu, Epstein skandalının en tartışmalı başlığı olmaya devam ediyor.

Forbes'un haberine göre Epstein’in zenginliğine dair en “masum” senaryo, işlediği istismar suçlarının, milyarderlere sunduğu finansal danışmanlık faaliyetlerinden bağımsız olduğu yönünde. Epstein, yatırım, vergi ve miras planlaması alanlarında hizmet verdiğini iddia ediyordu.

Nitekim 2013 yılında yapılan bir şirket bildiriminde kendisini “deneyimli ve başarılı bir finansçı”, “birden fazla yüksek karlı şirket kurmuş bir girişimci” ve “türev ve opsiyon bazlı yatırımların öncülerinden biri” olarak tanımlamıştı.

Buna karşılık daha karanlık ve skandal iddia ise Epstein’in, zengin çevresindeki kişileri reşit olmayanlarla cinsel ilişki sırasında gizlice kayda aldığı ve bu kayıtları şantaj aracı olarak kullandığı yönünde.

Bu iddia özellikle Donald Trump’ın bazı destekçileri ve komplo teorisyenleri tarafından sıkça dile getiriliyor.

Epstein’in servetinin tüm kökenleri hala tam olarak aydınlatılamamış olsa da, Forbes tarafından incelenen mahkeme dosyaları, soruşturma notları ve mali kayıtlar, net bir tabloyu ortaya koyuyor. Buna göre Epstein, servetini büyük ölçüde iki milyarder müşteriye ve ABD Virgin Adaları’ndaki son derece avantajlı vergi sistemine dayandırdı.

Paranın kaynağı iki milyarder

Bu iki isim, Victoria’s Secret’ın uzun yıllar patronluğunu yapan Les Wexner ile özel sermaye devi Apollo Global Management’ın kurucusu Leon Black’ti. 1999 ile 2018 yılları arasında Epstein’in iki ana şirketi toplamda 800 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Bu gelirin en az 490 milyon doları doğrudan Epstein’in aldığı danışmanlık ücretlerinden oluşurken, geri kalan kısım yatırımlardan sağlanan kazançlardan geldi.

Forbes’un hesaplamalarına göre Wexner ve Black, bu ücret gelirlerinin yüzde 75’inden fazlasını sağladı. Söz konusu şirketler, ABD Virgin Adaları merkezli Financial Trust Company ve Southern Trust Company’ydi ve bu yapılar, 1999’dan Epstein’in ölümüne kadar Epstein’in tek “gelir üreten” şirketleri olarak faaliyet gösterdi.

Donald Trump ile Epstein’in uzun yıllar arkadaş olduğu bilinse de, ikili arasında herhangi bir ticari ilişki olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. İkilinin, 2004 yılında Palm Beach’te aynı mülkü satın almak için yarıştığı, bu sürecin ardından aralarının açıldığı ve mülkü Trump’ın aldığı ifade ediliyor.

En kritik isim Les Wexner

Epstein’in servetinin temellerini atan kişi ise Les Wexner oldu. 1937 doğumlu olan Wexner, The Limited’ı 1963 yılında kurarak Victoria’s Secret ve Bath & Body Works gibi markalarla milyar dolarlık bir perakende imparatorluğu inşa etti. Wexner, Epstein ile 1980’lerde tanıştı ve 1991 yılına gelindiğinde Epstein’e mali işlerinde tam yetki verdi.

Forbes’un tahminlerine göre Wexner, 2007 yılına kadar Epstein’e 200 milyon doların üzerinde ödeme yaptı.

Bunun yanı sıra Epstein, yıllarca Wexner’a ait Manhattan’daki 28 bin metrekarelik lüks konutta yaşadı; bu mülk daha sonra Epstein’in üzerine geçirildi. Ayrıca “Lolita Express” olarak bilinen Boeing 727 tipi özel jet de 1990’dan 2001’e kadar Wexner’ın şirketine aitti ve daha sonra Epstein’e devredildi.

İkili arasındaki ilişki 2007 yılında koptu. Wexner, 2020 yılında kaleme aldığı bir mektupta Epstein’in en az 46 milyon doları zimmetine geçirdiğini öne sürdü. Bu kopuş, Epstein’in mali yapısında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Financial Trust Company, 2000-2006 yılları arasında 300 milyon dolarlık danışmanlık geliri elde etmişken, takip eden altı yılda bu rakam 5 milyon doların altına düştü.

Aynı dönemde Epstein, 2008 finansal krizinin etkilerini yaşadı ve Florida’da iki fuhuş suçlamasını kabul etmesiyle itibarı ciddi biçimde zedelendi.

Yıllar boyu akan yüz milyon dolarlar...

Epstein’in finansal anlamda ikinci yükselişi ise Leon Black sayesinde gerçekleşti. Black ile Epstein, 1990’lı yıllardan bu yana tanışıyordu. 2012 yılında Black, Epstein’in Southern Trust Company üzerinden vergi, miras ve aile ofisi yönetimi konularında kendisine danışmanlık vermesini kabul etti. 2012-2017 yılları arasında Black, Epstein’e toplamda 170 milyon dolar ödedi.

Bu ödemeler, bazı yıllarda Southern Trust’ın gelirlerinin neredeyse tamamını oluşturdu. 2013 yılında Black’ten gelen ödemeler şirketin tüm danışmanlık gelirinin neredeyse tamamına karşılık geldi.

Epstein’in servetinin büyümesindeki bir diğer kilit unsur ise ABD Virgin Adaları’ndaki vergi sistemi oldu. Epstein, 1996 yılında bu bölgeye yerleşti ve burada kurduğu şirketler sayesinde kurumlar vergisinde yüzde 90’a varan muafiyetlerden yararlandı.

1999-2018 yılları arasında Epstein’in şirketleri yalnızca yaklaşık 41 milyon dolar vergi öderken, sağlanan vergi avantajlarının toplam tutarı 300 milyon doları buldu. Bu dönemde Epstein’in ortalama vergi oranı yaklaşık yüzde 4 olarak hesaplandı.

Toplam tutar ne kadar?

Epstein’in ölümünden altı yıl sonra bile mirası büyük ölçüde varlığını koruyor. Son açıklanan kayıtlara göre Epstein’in mirası 131 milyon dolarlık varlığa sahip.

Bugüne kadar 160 milyon dolar mağdurlara dağıtıldı, 30 milyon dolarlık bir kredi geri ödendi ve ABD Virgin Adaları ile 105 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varıldı. Buna rağmen miras, geçen yıl ABD Gelir İdaresi’nden alınan 112 milyon dolarlık vergi iadesiyle yeniden güç kazandı.

ABD Senatosu’nun yürüttüğü incelemelere göre Epstein’in banka hesaplarında dört farklı bankada toplam 4 bin 700’den fazla işlem tespit edildi ve bu işlemlerin toplam tutarı 1,9 milyar doları aştı.



