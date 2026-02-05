Küresel solda Chomsky şoku: Epstein ile derin ilişkisi tartışılıyor

Dünyaca ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky’nin, cinsel istismar ve insan ticareti suçlarından hüküm giymiş Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin daha önce bilinenden çok daha derin olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan belgeler Chomsky’nin Epstein’la yıllar boyunca düzenli temas halinde olduğunu ve bu ilişkiyi “son derece değerli bir deneyim” olarak tanımladığını gösteriyor. Chomsky'nin küresel kapitalist sistemin elitleri ve Filistin'deki işgal politikalarıyla bilinen suçlularla yakın ilişki içinde olması, küresel sol görüşün içinde bulunan dostlarında, destekçilerinde ve takipçilerinde hayal kırıklığına ve şoka sebep oldu. Belgeler, Epstein’in 2008 yılında bir reşit olmayanla fuhuş suçundan mahkûm edilmesinin ardından da iki isim arasındaki temasın sürdüğüne işaret ediyor. Chomsky’ye atfedilen ve “ilgili kişiye” hitabıyla yazılmış bir destek mektubunda, Epstein’in küresel finans sistemi konusundaki bilgisinin kendisi üzerinde derin bir etki bıraktığı ifade ediliyor. Mektupta Epstein’in siyasi ve diplomatik çevrelerle olan yakın ilişkileri övgüyle anlatılırken, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi isimlerle Chomsky’yi tanıştırdığı da belirtiliyor. Son olarak Chomsky'nin pedofil milyarderin New York Manhattan'daki konutunda da kaldığı ortaya çıktı.

SAVUNULAMAZ BİR DURUM

Chomsky'e en sert eleştirilerden biri, 3 Şubat tarihinde Counter Punch adlı sol eğilimli haber sitesine bir yazı kaleme alan ve ortak eserleri de bulunan Hintli Marksist tarihçi ve yorumcu Vijay Prashad'dan geldi. Kendisi de bir cinsel taciz mağduru olan Prashad, Epstein şebekesinin eylemlerine ilişkin ortaya çıkan belgelerden "tiksinti" duyduğunu belirterek başladığı yazısında, Chomsky’nin pedofil milyarderle dostluğunun "savunulamaz bulduğunu" açıkça söylüyor. Chomsky'nin 2024 yılında geçirdiği felç nedeniyle kendini savunamayacak durumda olduğunu belirten Prashad, yine de ilişkinin delillerinin açık olduğunu kaydediyor.

AÇIK BİR ÇELİŞKİ

Prashad kendisini esas şaşırtanın ise Chomsky ile iki kitabı yazdığı dönemde Epstein ile ilişkisini sürdürdüğünün görüldüğü ve hiçbir sohbette ünlü dilbilimcinin bu konudan bahsetmemesi olduğunu belirtiyor. Yazarın sarsıntısı yalnızca Epstein’le sınırlı değil. Epstein’in Chomskyi, savaş suçlarıyla anılan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’la tanıştırmış olması yazar için ayrı bir kırılma noktası. Barak’ın 2009’da Gazze’de yaklaşık 1500 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıların siyasi sorumlusu olduğunu, BM raporlarının bunu savaş suçu olarak tanımladığını hatırlatan yazar, "Chomsky (Prashad'a) 2021’de Henry Kissinger’la asla görüşmeyeceğini söyleyip bunu alaycı bir kahkahayla ifade etmişken, nasıl oluyor da soykırım ve savaş suçlarıyla suçlanan Ehud Barak’la 2015’te görüşebildi?" diye soruyor. Yazar bu durumun, Chomsky’nin yıllardır savunduğu ahlaki ve politik tutarlılıkla açık bir çelişki içerdiğine işaret ediyor.

ÇOK KÖTÜ BİR MUHAKEME

Yazar, 2012 yılında hayatını kaybeden Counter Punch sitesinin eski editörlerinden ortak dostları solcu yazar Alexander Cockburn'ün Chomsky ile ortaya çıkan ifşaatlara tepkisinin ne olacağını da çevrimiçi derginin mevcut editörü Jeffery St. Clair’e sorduğunu da belirterek, cevabın, “Sanırım Alex, Noam’ın aşırı Siyonist biriyle ve muhtemelen bir İsrail ajanıyla, bu kadar yakın bir ilişki içinde olmasından rahatsız olurdu… Normalde bu kadar düşünülmüş ve baştan sona iyi gerekçelendirilmiş kararlar alan biri için gerçekten çok kötü bir muhakeme” cevabını aldığını belirtti.

ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM

Counter Punch sitesinin baş editörlerinden Jeffrey St. Clair de 3 Şubat tarihli kaleme aldığı başyazıda, Chomsky Epstein ilişkisine ilişkin ortaya dökülenlerden duyduğu rahatsızlığı ve şaşkınlığı, "Aslında bu ilişki, Chomsky’nin son 60 yılda savunduğu neredeyse her şeyle çelişiyor. Zaten ifşaatların birçoğumuz için bu kadar kafa karıştırıcı olmasının nedeni de bu. (Chris Knight’ın Decoding Chomsky adlı kitabı, bu ilişkinin ardındaki saikleri ve dinamikleri çözümlemede hâlâ yararlı bir kaynak olabilir.) Ben hâlâ biraz sersemlemiş durumdayım; şaşkınım ve bunun ardındaki ahlaki ya da entelektüel hesabı bir türlü tutturamıyorum" sözleriyle dile getiriyor.

PEDOFİLLE SOSYALİZMİ TARTIŞIYOR

Bir başka solcu isim, birçok sol yayında makaleleri yayınlanmış Afshin Rattansi de kendi X sosyal medya hesabından Chomsky'nin Epstein ile Venezuela'ya ilişkin yazışmalarını eleştiren bir yorumda bulundu. Rattansi, "Noam Chomsky ile Jeffrey Epstein, Venezuela’daki sosyalizmin “gerçek sosyalizm” olmadığı üzerine sık sık e-posta yoluyla tartışıyor. Chomsky, yüz milyonlarca dolar serveti olan bir pedofiliyle “gerçek sosyalizmi” tartıştı. Epstein Dosyaları’nda adı geçmeyen Hugo Chavez ise milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Yerleşik düzen (establishment) “sosyalizmi” gerçek sosyalizme karşı" sözleriyle tepkisini gösterdi.

TACİZCİYE RIZA İMAL EDİYORDU

X sosyal medya platformunda da kullanıcılar, Chomsky'nin Epstein'le ilişkisine eserleri üzerinden göndermede bulundu. Örneğin bir kullanıcı, “Noam Chomsky, çocuk tecavüzcüsü Jeffrey Epstein için rıza imal ediyordu. Demokratlar, insanları ‘kim olursa olsun maviye oy ver’ diye utandırmak için artık yeni bir sahte solcu bulmak zorunda kalacak. Michael Parenti ve halkı hiçbir kapitalist partiye satmayan her solcuya selam olsun” yorumunda bulundu.

SURİYE VE FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

Modern dil bilimin kurucularından biri olarak kabul edilen Chomsky, üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramı, evrensel dil yetisi yaklaşımı ve sosyal bilimlere yaptığı katkılarla, 20. yüzyılın en etkili entelektüellerinden biri oalrak değerlendiriliyordu. Aynı zamanda ABD dış politikası, İsrail işgali, "Rızanın İmalatı" adlı eseriyle medya eleştirisi ve kapitalizm karşıtı yazılarıyla küresel ölçekte saygı gören bir kamusal entelektüel olarak tanındı. Ancak Chomsky Suriye iç savaşı döneminde katliamlar gerçekleştiren Esed rejimine ve ABD'nin ülkedeki askeri varlığına destek vermesiyle ve 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımda da sesini yükseltmemesiyle sol çevrelerde giderek yükselen eleştirilere muhatap oluyordu. Chomsky'nin Epstein ile ilişkisinin düşünceleri üzerinde etkili olup olmadığı tartışılıyor.

İDDİALARA CEVAP GELMEDİ

Chomsky, 2024’te geçirdiği felç sonrası kamuoyuna açıklama yapmazken, eşi Valeria Wasserman Chomsky’den de son iddialara ilişkin bir yanıt geldi. Tartışmalar, Epstein dosyalarında yeni ifşaatların gündeme gelmesiyle birlikte, Chomsky’nin mirasının nasıl hatırlanacağına dair soruları da beraberinde getiriyor.



