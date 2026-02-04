Kraliyet Ailesi'nin Epstein iddialarına sessiz kalmasına tepki: Buckingham Sarayı'na 'Suç mahallidir girilmez' şeridi çekildi

Kraliyet karşıtı eylemleriyle tanınan Republic grubu üyeleri, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisi ortaya çıkan ve reşit olmayan kız çocuklarını istismar ettiği öne sürülen Mountbatten-Windsor'a karşı Kraliyet Ailesi'nin sessiz kalmasını eleştiren bir eylem düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı önünde bir araya gelen grup üyeleri, sarayın demir parmaklıklarına sarı renkli "Suç mahallidir girilmez" şeridi çekti.

Ayrıca " Charles ne saklıyorsun?" yazılı pankart açan eylemciler, Mountbatten-Windsor'un Epstein'le tüm ilişkisinin ortaya çıkarılmasını ve istismar edilenlerle ilgili iddiaların aydınlatılmasını istedi.

Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor ile Jeffrey Epstein

Republic Başkanı Graham Smith, burada yaptığı açıklamada, "(Kral) Charles'ın, (Galler Prensi) William'ın ve diğer üst düzey görevlilerin Andrew'ün huylarını bilmediğini düşünmek hiç mantıklı değil. Kendilerini korumak için ihtiyaçları olan konularda bilgilendirilmişlerdir." dedi.

Avrupalı kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları ve politikacıların Epstein ağının içinde yer aldığını belirten Smith, "Diğer İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin de onunla buluşmama ihtimali yok." değerlendirmesinde bulundu.

Smith, tüm Kraliyet Ailesi üyelerinin Epstein bağlantılarının açıklanması gerektiğinin altını çizerek "Gizlilik, Kraliyet Ailesi'nin normal pozisyonu. Halkın, onların yaptıklarıyla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğine inanmıyorlar. Sırlarının gün yüzüne çıkmasını istemiyorlar. Artık gizliliği kabul edecek seviyede değiliz." diye konuştu.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaat göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

Baskıların üzerine dün Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.







