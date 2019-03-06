Gündem Fıratın Doğusu masada
ANKARA

Fırat’ın Doğusu masada

Ankara dün ABD’li iki önemli ismi daha ağırladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ile Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türk yetkililerle görüştü. Görüşmelerin ana gündemini Suriye’deki gelişmeler oluşturdu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti.

Türkiye ve ABD arasındaki Suriye konulu temaslar devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in dün ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelen Jeffrey, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Jeffrey burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.Jeffrey son olarak ocak sonunda Türkiye’yi gelmişti.

SURİYE GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hulusi Akar ile James Jeffrey’nin görüşmesinde genel olarak Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakan Akar tarafından; uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği belirtildi.

KÜRTLERLE SORUNUMUZ YOK

  • Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, Kürt-Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi.”

PALMER İLE TEKNİK GÖRÜŞME

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ile de teknik bir görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ikili siyasi konuları masaya yatırdı.

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