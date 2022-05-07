Fransa'da camiye yönelik kundaklama protesto edildi

Dünya

Rusya'dan füze denemesi: Putin'den ABD ve Japonya'ya gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini açıklarken Moskova'nın bu adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.