Gündem GAPta içme suyu sorunu çözüldü
GAZİANTEP

GAP’ta içme suyu sorunu çözüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, GAP kapsamında olan illerde birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, "Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
​​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamından bulunan illerde yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını verdiğini kaydetti.

UZUN VADELİ PLANLAMA

GAP kapsamında olan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde, DSİ tarafından birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığına dikkati çeken Pakdemirli, "Planlamalarımızı şehirlerimizin gelecekteki nüfuslarını da göz önünde bulundurarak uzun vadeli yapıyoruz. Hizmete alınan tesislerle bölgedeki illerin 2040, 2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyaçları planlandı" dedi.

Pakdemirli, bölgede içme suyu temin projeleri anlamında bazı illerde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, devam eden projeleri de en kısa sürede tamamlayacaklarını vurguladı.

Giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar $ harcadılar
EKONOMİ
Giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar $ harcadılar
Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali geldi.
Katliam

Katliam

Suriye'de 255 kimyasal saldırı düzenlendi.
Bayram öncesi açıklanacak

Bayram öncesi açıklanacak

​ÖSYM'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Keşmir<br> diken üstünde

Keşmir
diken üstünde

Hindistan, Müslümanları hedef almaya hazırlanıyor.
200 bin işlem

200 bin işlem

Nöbetçi noterlik uygulamasına büyük ilgi.
Yanlış teşhis<br> hakimi yaktı

Yanlış teşhis
hakimi yaktı

Önce görevden sonra da gözaltına alındı.

Yas tutacaklar

Yas tutacaklar

ABD'yi 'beyaz ırkçı' terörü vurdu.

MHP ile yola devam

MHP ile yola devam

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Katliamdaki<br>ilginç detay

Katliamdaki
ilginç detay

Teksas katliamcısından Yeni Zelanda saldırısına destek.
Faizler inecek<br>Enflasyon düşecek

Faizler inecek
Enflasyon düşecek

Erdoğan, ortak açılış töreninde konuştu.
Burkalı kadından<br>özür dilediler

Burkalı kadından
özür dilediler

​Hollanda'da yasak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Tunceli kırsalında MLKP mensubu kalmadı.
Ön anlaşma imzalandı

Ön anlaşma imzalandı

​Sudan'da ortak geçiş yönetimini başlıyor.
İran yakıt tankerine el koydu

İran yakıt tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.