GAP’ta içme suyu sorunu çözüldü

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamından bulunan illerde yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını verdiğini kaydetti.

UZUN VADELİ PLANLAMA

GAP kapsamında olan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde, DSİ tarafından birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığına dikkati çeken Pakdemirli, "Planlamalarımızı şehirlerimizin gelecekteki nüfuslarını da göz önünde bulundurarak uzun vadeli yapıyoruz. Hizmete alınan tesislerle bölgedeki illerin 2040, 2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyaçları planlandı" dedi.

Pakdemirli, bölgede içme suyu temin projeleri anlamında bazı illerde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, devam eden projeleri de en kısa sürede tamamlayacaklarını vurguladı.