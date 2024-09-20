Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'de BM'de Gazze çıkışı: Artık eylem zamanı

Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri görevindeyken 2015'te Gaziantep'i ziyaret eden ve şu an BM Genel Sekreteri olan Antonio Guterres'e, o zamanki ziyareti ve bugünkü "cesaretli duruşu" için teşekkür etti. Şahin, BM'nin temel kuruluş amacı olan savaşların sona erdirilmesi ilkesine rağmen, dünyanın birçok bölgesinde savaşların hala sürdüğünü belirtti. Şahin'e göre, BM'nin en büyük eleştirisi, bu savaşlara karşı somut bir eylem planı geliştirememiş olması. Şahin, "Artık eylem zamanı" ifadesiyle BM'nin daha aktif ve çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.