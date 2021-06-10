Gündem Polisleri bile şaşırttı Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı
GAZİANTEP

Polisleri bile şaşırttı: Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı

Gaziantep’te 675 polisin katılımıyla düzenlenen dev "Narko-Şahin 27" operasyonunda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Eş zamanlı baskın yapılan 27 adreste bulunan 24 şüpheli gözaltına alınırken evlerde keman kutuları ve valizlerin içine zulalanan uyuşturucu maddeler polislerin dikkatli araması sayesinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep haberleri: Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı
Bir evde yapılan aramalarda keman kutusunun içine zulalanmış halde esrarın çıkması polisleri bile şaşırttı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Narko-Şahin 27” operasyonuyla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Yeditepe, Güneykent, Kolejtepe ve Binevler mahallelerini kapsayan operasyona 675 polis katıldı. Polis helikopteri, insansız hava araçları, dedektör köpekler ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyon yaklaşık 9 saat sürdü. Mahallelerin giriş ve çıkış noktalarına kurulan kontrol noktalarında 786 araç kontrolden geçilirken 2 bin 802 şahsın üzeri arandı.

Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı

Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram sentetik bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök kenevir bitkisi, 170 adet uyuşturucu hap, 7 adet hassas terazi, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda eş zamanlı baskın düzenlenen 27 adreste bulunan 24 şüpheli “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarından gözaltına alındı.

Ankara’da binlerce insanı zehirleyeceklerdi: Valiz dolusu uyuşturucu Elazığ’da yakalandı
GÜNDEM
Ankara’da binlerce insanı zehirleyeceklerdi: Valiz dolusu uyuşturucu Elazığ’da yakalandı

Keman kutusundan esrar çıktı

Narkotimler baskın düzenlenen adreslere zulalanan uyuşturucu maddelere ulaşabilmek için evleri didik didik aradı. Operasyonda bir şüphelinin evinin çatısında saksılar içerisinde esrar yetiştirmesi dikkat çekerken, bir evde de valiz dolusu esrar bulundu.

Suudi Arabistan'a gönderilecekti: İçinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Suudi Arabistan'a gönderilecekti: İçinden uyuşturucu çıktı

Başka bir evde yapılan aramalarda ise keman kutusunun içine zulalanmış halde esrarın çıkması polisleri bile şaşırttı. Dedektör köpeklerinde kullanıldığı aramalarda evlerin içine zulalanan uyuşturucu maddeler tek tek ele geçirildi.

Cevizlerin arasından uyuşturucu çıktı
FOTOĞRAF 13
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesi Çeşme sokak üzerinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir 77 AAT 381 plakalı kamyonet durdurdu.
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Kamyonet içerisinde bulunan Mert Ö.,’yü (32) indirerek araç içinde ve üzerinde arama yapıldı.
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Yapılan arama neticesinde Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kamyonetin kasasında bulunan cevizlerin içine gizlenmiş yarım kilogram bonzai ele geçirildi.
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Şahıs gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
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Konu ile ilgili tahkikata başlatıldı.
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Cevizlerin arasından uyuşturucu çıktı
Bursa'da kısıtlama saatinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek bir kamyonet durduruldu. Kamyonet içerisinde yapılan aramada cevizlerin arasına gizlenmiş yarım kilogram bonzai madde ele geçirildi.


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