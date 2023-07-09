Gaziantep her daim çiftçinin yanında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk olarak Gaziantep’te hayata geçirilen ‘Çiftçi Kart’ uygulamasıyla şehirde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 40 bin çiftçiye 2023 yılının ilk 6 ayında fide, fidan, yem, gübre ve arıcı kıyafeti ve ilacı dağıtımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki afetzede çiftçiler için de yeni bir desteğe imza attı. Bu doğrultuda deprem bölgesinde gübre tedariki konusunda sıkıntı yaşayan yaklaşık 10 bin çiftçiye 3 bin ton gübre desteği sağlandı. Destekle çiftçinin yıl içerisinde üretimde elde ettiği ürün rekoltesinde artış meydana gelmesi hedefleniyor.