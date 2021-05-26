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Gaziantep projeleriyle şampiyonlar liginde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD’nin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den davet edilen ilk başkan olma unvanını kazandı. Ankara’da düzenlenen resepsiyonda davet mektubunu alan Başkan Şahin’in ve ekibinin Gaziantep’e ilişkin mega projelerinden ise övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gaziantep projeleriyle şampiyonlar liginde
Resepsiyonun sonunda Başkan Fatma Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve Şampiyon Belediye Başkanları Lideri Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından ortak imzalı koalisyonun davet mektubunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dahil oldu. Ankara’da organize edilen resepsiyonun protokol konuşmalarında Gaziantep’te iz bırakan projeler ve sosyal faaliyetler ön plana çıkarken, Başkan Fatma Şahin’in Türkiye’de örnek teşkil eden yerel belediyecilik anlayışının, OECD’nin davetiyle ülke sınırlarını aşarak dünya şehirlerine rol model olacağının altı çizildi.

‘ŞAHİN SIFATI SONUNA KADAR HAK ETTİ’

  • Resepsiyonda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Şahin’in çalışmalardaki başarısına değinerek “İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışının Gaziantep’te başarıyla uygulandığı, Şahin’in koalisyona kabulü ile tescillenmiştir. Bu başarı aynı zamanda gelişen, kalkınan ve rekabet eden Türkiye’nin gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Sadece Gazianteplileri değil hepimizi son derece mutlu etmiştir. Değerli Fatma Şahin Başkanımızın da bu sıfatı sonuna kadar hak ettiğine hepimiz şahitlik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYAYA PAYLAŞIMI GÖSTERME FIRSATI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye için çok önemli bir mutluluğa tanık olduklarını ifade ederek, “Bugün bu mutluluğumuza vesile olan Gaziantep ilimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin nezdinde bütün Türkiye’ye çok büyük bir moral kazandırıldı. Hepimiz çok gururluyuz. Türkiye’nin mevcut birikimini OECD nezdinde tüm dünyaya aktaracak birikime ve tecrübeye sahip Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çok değerli hizmetleriyle sadece Gaziantep’in değil, OECD nezdinde bütün dünyaya birlikteliği, beraberliği, paylaşımı en güzel örnekleriyle gösterme fırsatına kavuşacağız” dedi.

  • Ankara’da CerModern’de yapılan davet nedeniyle gerçekleşen resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, diğer illerin belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 36 ülkenin Türkiye Büyükelçileri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

‘ASIL ŞAMPİYON EMEK VERENLERDİR’

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasına Gaziantep’in su ihtiyacını 50 yıl boyunca kökten çözecek Düzbağ Projesi’ni anlatarak başladı. Şahin, “Gaziantep’in suyu bitiyordu. 130 kilometre öteden su getirmeyi planlıyorduk. Kahramanmaraş o süreçte çok özverili çalıştı. Araba geçebilen çelik borularla suyu kentimize getirdik. Tabii Cumhurbaşkanımız başımızdayken birebir desteğiyle bunu başardık. Gaziantep dibindeki koca kaosa rağmen, bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesini oluşturduysa burada şampiyon olan Gaziantep’in işçisidir, işverenidir, çaycısıdır, temizlikçisidir, çiftçisidir, oda başkanıdır, valisidir. Asıl şampiyon şehrimiz için emek verenlerdir” diye konuştu.

OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 28 Mayıs’ta Paris’te düzenlenecek olan koalisyon toplantısına ilk kez katılım sağlamış olacak.

BAŞKANLARA ÖRNEK OLACAK

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise OECD’nin bu girişimi, 5 yıl önce dünyada artan eşitsizliklerle mücadelede yerel yöneticilerin bir araya gelmesi amacıyla hayata geçirdiğine değinerek şunları aktardı; “Başkan Fatma Şahin’in daveti, bizleri gururlandırdı. Başkanımızı, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi ve tüm Gaziantep’imizi yürekten tebrik ediyorum. Gaziantep’te birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Başkan Şahin, girişimin diğer üyelerine de yani 63 belediye başkanına da örnek olacaktır.”
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