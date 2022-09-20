Gaziantep şehidini uğurladı

Eyüpsultan'da 3 bin 500 TL'ye kiraya verilen 25 metrekarelik evin şaşırtan hali

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere 'Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler' diye konuştu.