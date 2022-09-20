Gaziantep şehidini uğurladı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu’na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek’in cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Şehit Aybek için Yeşilkent Mezarlığı’ndaki Kaplan Kardeşler Camisi’nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aybek’in naaşı, Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi’nde defnedildi. Cenaze töreni sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmaz Kaya, İrfan Kaplan, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile silah arkadaşları katıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek’in ailesine başsağlığı diledi.