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Gaziantep’te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hafif ticari devrildi, 12 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.

Murat Kısacık (24) yönetimindeki 27 V 3924 plakalı hafif ticari araç, Örtülü Mahallesi bağlantı yolunun 12. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Kısacık ile araçtaki İsmail (57), Sudenaz (9) ve İsmail Barış (15), Hatice (41) ile Mehmet Kısacık (5), Fatma (72) ve Mustafa Doğu (57), İsmail (2) ile Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet, Hatice ve Sudenaz Kısacık ile Mugiz Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi.

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