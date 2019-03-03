Gaziantep’te hizmette sınır yok

2014 yerel seçim beyannamesi kapsamında açıkladığı 1027 projenin yüzde 95’ini tamamlayarak hizmete sunduklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, yeşil alandan konut üretimine, spor yatırımlarından metroya, sosyal projelerden eğitim yatırımlarına kadar rutin faaliyetler dışında her alanda vatandaşa hizmet vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Başkan Fatma Şahin, toplu konut, Metro, spor, eğitim, sosyal ve kültürel projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

SUYA BİR YILDA YÜZDE 27 İNDİRİM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir, daha önce 2018 Ocak ayında yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu. Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme suyu Projesi’nin tamamlanmasıyla bir ay içerisinde Kahramanmaraş’tan doğan Göksu Çayı’nın Gaziantep’e ulaştıracak.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Büyüklüğü bakımından Avrupa’da ikinci, Türkiye’de ise ilk sırada yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan engelliler, geleceğe umut dolu gözlerle bakmaya başladı. Merkezde, hastalıkların tedavisinde atların ve suyun kullanılacağı terapi yöntemlerinin yanı sıra otizm ve demans hastaları için dizayn edilecek odalar, dikkat çekecek.

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Türkiye’de ilk: AVM yerine kitap kafe



Şehrin göbeğinde alışveriş merkezini yıkarak onun yerine kitap kafe açan tek belediye olma özelliğini taşıyan Büyükşehir Belediyesi, eğitime katkı sunmak amacıyla 4 yıl içerisinde 3 kütüphane ve 3 kitap kafe kurdu. Gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projelerle geniş alanlar açan Büyükşehir, Alışveriş Merkezi (AVM) yıkıp onun yerine 160 kapasiteli çift katlı otopark üzerine kitap kafe yaptı.



100’üncü Yıl Parkı içerisine Türkiye’nin ilk uygulamalı Çocuk Kütüphanesi niteliğini taşıyan Gaziantep Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete açan Büyükşehir, bunun yanı sıra yaptığı parklara, kitap kafeler kurdu. Büyükşehir yaptığı kütüphanelerin yanı sıra, Çınarlı Meydanı, Kavaklık Parkı ve Düztepe Çamlık Parkı içerisine yaptığı kitap kafeleri, eğitim camiasının hizmetine sundu.

Kuzey Şehir’de kaliteli yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son yıllarda alınan göçle nüfusun 2,5 milyona yükselmesi sonucu konut fiyatları ve kiralık evlerde yaşanan fiyat artışı üzerine, konut açığını kapatmak için harekete geçti. Şehitkâmil ilçesi sınırları içerisinde, kent merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde yaklaşık 1100 hektarda Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde, Türkiye’nin en büyük konut projesini hayata geçirildi. 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzeyşehir, 8,5 milyon metrekare alanda kurulacak. Projenin ilk etabını oluşturan 3 bin konut yatay mimari esas alınarak tamamlandı. Projede; cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak unsurları korunacak. Kuzey Şehir’de vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını yerinde karşılayabilecek.

Alleben su projesi

Gaziantep’in yegâne simgesi olan Alleben Deresi’ne kimlik kazandırıp yeniden şehrin zenginliği haline getirerek geçmişte olduğu gibi Gazianteplilerle buluşturmak için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Alleben’i insanlarla buluşturmak amacıyla Alleben Su Projesi’ni hayata geçiyor. Ana teması ‘su’ olan proje kapsamında; Demokrasi Meydanı ile SANKO AVM arasında kalan bin 350 metre uzunluğundaki alan içerisinde; duvarlarından kurtulan Alleben Deresi’nden tertemiz su akacak. Mevcut ağaçların tamamının korunacağı projede, 80 adet yeni ağaç dikilecek, 7 bin çalı, 60 bin yer örtücü bitki, 8 bin mevsimlik çiçek ve 4 bin 500 su bitkisi ile alandaki yeşil çeşitliliği artırılacak.

METRO PROJESİ

“Gar-Düztepe-Hastane Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri” ve “Gar-GAÜN 15 Temmuz Yerleşkesi Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri” işleri kapsamında proje çalışmaları yapılacak. Gar Düztepe Hastane hafif raylı sistem hattı kapsamında 9 adet metro istasyonu ve 1 depo alanı planlanacak. Gaziantep şehrinin sürdürülebilir konforlu güvenli ve hızlı ulaşım altyapısına ulaşması hedeflenecek. Şehir merkezi ile güneyde inşaatı 2019 yılında tamamlanması hedeflenen Gaziantep Şehir Hastanesi birbirine bağlanacak.

GAZİANTEP MİLLET BAHÇESİ

Yıkılan Kamil Ocak Stadyumunun da içinde bulunduğu alan; 100’üncü Yıl Parkı ve Allaben Deresi’nin devamlılığını sağlayacak. Türk bahçelerine referans veren ve aynı zamanda Gaziantep iklim, coğrafya ve kültürüne uygun Millet Bahçesi Projesi tasarlanacak. 130 bin metrekare alana sahip olacak projenin, 79 bin metrekaresine inşaat alanı kurulacak. 66 bin metrekare yeşil alanla renklenecek projede yüzde 17 yapılar, yüzde 51 yeşil alan ile yüzde 32 meydan ve avluya yer verilecek.

Karkamış sulak alan ve ekopark

Zeugma ve Karkamış Antik Kentleri arasında proje alanı içerisinde kalan 8 höyük 55 kilometrelik kültürel miras rotası içerisinde yer alacak. Toplam 550 hektarlık Karkamış - Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark projesiyle sulak alan ekosistemini korumayı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneme sahip olan sulak alanı yaşatarak tanıtmaya teşvik etmeyi, kullanıcılara eğitsel ve rekreasyonel deneyimler yaşatacak farklı aktiviteler ve alanlar sunarak sulak alan bilincini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlayacak.

Grileşen kentin çehresi yeşile döndü

Büyükşehir Belediyesi, kentte yeşil alanı artırmak amacıyla yeşil seferberlik ilan etti, çarpık kentleşme kapsamında kentin grileştirilen çehresini, yeşille buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, son 4 yıl içerisinde 3 milyon 337 bin metrekare alan yeşille buluşturdu. Geçen hafta açılan Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nden tüm Gazianteplilerin yanı sıra çevredeki 30 mahalle de yararlanacak.

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Lojistik merkezi

Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri bir merkezde toplanacak. Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kentin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı.

BİR FİKRİM VAR PROJESİ MERKEZİ

Kentte yaşamını sürdüren halkın, şehir ve ülkeyle ilgili, kendi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmesini ve teşvik edilmesini sağlayarak, fikirlerini beyan edecekleri merkez kurulacak.

EL EMEĞİ ALIN TERİ SABUN İMALATHANELERİ

Sabun imalatı yapılan ve sabunhane olarak isimlendirilen yapıların tipik özelliğini gösteren Tarihi bir yapı olan Sabunhan’a değer katılacak. Gaziantep bölgesinde önemli bir yere sahip olan zeytinyağı, sabun ve pekmez üretimi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılacak olan yapı Sabun ve Pekmez Müzesi’nde anlatılacak.

Bilim Merkezi kurulacak

30 bin metrekareye kurulacak Bilim Merkezi, Gaziantep Kilis yolu, Burç kavşağında yer alacak. Yapı oturum alanın yaklaşık 9 bin 800 metrekare olacağı öngörülerek geri kalan 20 bin metrekarelik alan ise Bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlardan oluşacak. Yerini Gaziantep Üniversitesi verecek Bir bilim merkezinin dışını Topcuoğlu ailesi içini TÜBİTAK yapacak.

Oğuzeli Biyogaz Santrali üretime başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 1 MW’lık bir elektrik enerjisi üretecek Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali hizmet vermeye başladı. Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi hayvansal atık kaynaklı Biyogaz Enerji Santralini kurmuş oldu. Bölgede önemli bir potansiyele sahip hayvansal atıklar değerlendirilerek enerji ve organik atığa dönüştüren Biyogaz Tesisi, çevreye de büyük katkı sağlayacak. Tesiste, günlük 70 ton büyükbaş hayvan gübresi, 35 ton küçükbaş hayvan gübresi, 40 ton kanatlı hayvan gübresi ve 5 ton da çim biçme atıklarından yararlanılacak. Mevcut atıklarla birlikte tesiste günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek. Böylece yıllık 8 milyon 234 bin kilovat elektrik, 8 milyon 836 bin kilovat eşdeğeri ısı üretilmesi sağlanacak.

GÜNDEM Gaziantep'e 12 tanzim satış merkezi