Gaziantep’te okullar daha güvenli olacak

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Gaziantep Modeli’ni güçlendirecek iş birliği protokolü hayata geçirildi. Bu kapsamda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanmasının sonrasında ‘Güvenli Okul Projesi’ çerçevesinde kentte bulunan 500 okula salgından korunmak amacıyla hijyen malzemelerinin teminini ve dağıtımını uygulamaya konulacak.

Protokol kapsamında büyükşehir, 2 bin adet dezenfektan standı, 400 bin adet maske, 75 bin litre sıvı sabun, 500 adet dezenfektan makinesi, 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 50 bin adet zemin etiketi temin edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise şehir sınırları içerisindeki 500 okulu belirleme görevini üstlenerek malzemelerin dağıtımında Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket edecek.

AMAÇ ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLAMAK

İki önemli protokol hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 21 Eylül’de okulların örgün eğitime yeniden başlamasının önemli olduğunu belirterek, “Çocuklar okula girerken dezenfektan sisteminden geçecek. Özellikle temizlik ve hijyen burada çok önemli. Sıvı sabunlarımız aynı zamanda dağıtılacak. Yaklaşık 2 milyonluk bir hijyen desteği olacak. Çocukları geleceğe hazırlamak için, gençlerimiz için büyükşehir olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

‘GAZİANTEP MODELİ’

Gaziantep Valisi Davut Gül ise ‘Gaziantep Modeli’nin şu an gerçekleşen iş birliği protokolleriyle somutlaştığını ifade ederek, “Bu projeyle kent içerisindeki bütün okullarımız güvenli okul standardına ulaşmış olacak. Gaziantep 21 Eylül’e kadar bütün hazırlıklarını tamamlamış olacak” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, gerçekleşen iş birlikleri hakkında memnuniyetini dile getirdi.

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