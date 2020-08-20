Gaziantep’te okullar daha güvenli olacak

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Gaziantep Modeli’ni güçlendirecek iş birliği protokolü hayata geçirildi. Bu kapsamda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanmasının sonrasında ‘Güvenli Okul Projesi’ çerçevesinde kentte bulunan 500 okula salgından korunmak amacıyla hijyen malzemelerinin teminini ve dağıtımını uygulamaya konulacak.
Protokol kapsamında büyükşehir, 2 bin adet dezenfektan standı, 400 bin adet maske, 75 bin litre sıvı sabun, 500 adet dezenfektan makinesi, 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 50 bin adet zemin etiketi temin edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise şehir sınırları içerisindeki 500 okulu belirleme görevini üstlenerek malzemelerin dağıtımında Büyükşehir Belediyesi’yle ortak hareket edecek.
AMAÇ ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLAMAK
İki önemli protokol hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 21 Eylül’de okulların örgün eğitime yeniden başlamasının önemli olduğunu belirterek, “Çocuklar okula girerken dezenfektan sisteminden geçecek. Özellikle temizlik ve hijyen burada çok önemli. Sıvı sabunlarımız aynı zamanda dağıtılacak. Yaklaşık 2 milyonluk bir hijyen desteği olacak. Çocukları geleceğe hazırlamak için, gençlerimiz için büyükşehir olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.
‘GAZİANTEP MODELİ’
Gaziantep Valisi Davut Gül ise ‘Gaziantep Modeli’nin şu an gerçekleşen iş birliği protokolleriyle somutlaştığını ifade ederek, “Bu projeyle kent içerisindeki bütün okullarımız güvenli okul standardına ulaşmış olacak. Gaziantep 21 Eylül’e kadar bütün hazırlıklarını tamamlamış olacak” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, gerçekleşen iş birlikleri hakkında memnuniyetini dile getirdi.
Şehrin geleceği yıldızlara emanet
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- Gaziantep’te Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) ilk bine giren ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 5 bine giren 211 öğrenciye ödül ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından verilecek burslar için töreni düzenlendi. Törende, Gaziantep Modeli ile algıların kırıldığını ve başarının yakalandığının altı çizildi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanısıra Gaziantep protokolü ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öğrencilere emekleri ve başarıları için şehir adına teşekkür ederek “Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık insana yatırım yapan yerel yönetimler kalkınma sahasına 1-0 önde çıkıyor. Maalesef günümüzde herkes eşit şartlarda yarışamıyor. Ama küçücük destek verince büyük başarılara imza atıyorlar. Biz de destek amacıyla her çocuğumuzun gönlüne dokunacağız. Sizlerle birlikte geleceği inşa edeceğiz” dedi. Vali Davut Gül ise, projenin ismini Pırlantep koyduklarını ve her öğrencinin birer pırlanta olduğunu söyledi.