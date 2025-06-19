Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'teki maki yangını 5 saatte söndürüldü: 30 dönüm alan zarar gördü

Gaziantep'teki maki yangını 5 saatte söndürüldü: 30 dönüm alan zarar gördü

22:4319/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Yangın söndürme çalışmasına 6 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracı katıldı.
Yangın söndürme çalışmasına 6 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracı katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Şatırhöyük Mahallesi kırsalında saat 16.00 sıralarında çıkan anız yangını, makiliğe de sıçradı. Yangına 6 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracının yanı sıra havadan da helikopter ile müdahale edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#nurdağı
#gaziantep
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Usain Bolt, dünya rekorları kırdığı 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir?