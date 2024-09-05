Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın: 2 binanın çatısına sıçrayan alevler söndürüldü

İstanbul'da 12 farklı ilçede düzenlenen operasyonda, Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak olan 630 bin 131 elektronik sigara ele geçirildi. Yasaklı ürünler ile bağlantıları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı bildirildi.