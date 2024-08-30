Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dörtdivan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Adaköy köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangının ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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#Dörtdivan
#Orman Yangını
#Bolu
1 saat önce