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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

16:34 - 30/08/2024 Cuma
AA
<p>Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dörtdivan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.</p>
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dörtdivan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Adaköy köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangının ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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#Dörtdivan
#Orman Yangını
#Bolu
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