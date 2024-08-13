|
Gündem

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 630 bin yasaklı ürün ele geçirildi

İstanbul'da 12 farklı ilçede düzenlenen operasyonda, Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak olan 630 bin 131 elektronik sigara ele geçirildi. Yasaklı ürünler ile bağlantıları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı bildirildi.

10:31 - 13/08/2024 Salı
IHA
İstanbul'da 12 ilçede elektronik sigara operasyonu!
İstanbul'da 12 ilçede elektronik sigara operasyonu!

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Türkiye'de satışı yasak olan yüklü miktarda elektronik sigara cihazının Başakşehir, Bağcılar, Tuzla, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde bulunan depolardan piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından belirlenen 18 depo, 3 ikamet adresi, 8 araç ve 6 işyerine emniyet ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.


Çok sayıda noktaya aynı anda yapılan baskında 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu ev ve işyerleri ile depo ve araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 milyon lirayı bulan 630 bin 131 elektronik sigara ve türevleri ele geçirildi. Ülkede satışı ve kullanımı yasaklı ürünlere el konulan operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılarak, tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı aktarıldı.



#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#İstanbul
#Operasyon
17 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi